San Luis se deshumaniza, las personas están perdiendo dignidad y nos olvidamos de los demás: Iglesia católica

El Arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, hace un llamado a la sociedad a no ver con "ojos de Fariseo" acontecimientos delicados que ocurren en nuestro estado, pues hay veces en las que “nosotros estamos peor”; esto tras ser reportado y divulgado el hallazgo de un recién nacido en un basurero rumbo al municipio de Villa de Reyes.

Lamentó que San Luis Potosí camine hacia la deshumanización, debido a la violencia que se está viviendo y “con tantas muertes que han estado sucediendo de diferentes maneras”; en ese sentido dijo que es momento de que todos como sociedad “nos juntemos y hagamos algo, pues nadie hemos dicho aquí estoy, cuenten conmigo”.

“No miremos con fariseísmo, es decir, escandalizarnos cuando nosotros estamos peor, porque todo esto es una denuncia a la sociedad que estamos creando, y aquí me refiero a todos iglesia, gobierno, maestros, familia, todos los que influimos en la sociedad; aquí está la prueba de que San Luis se está deshumanizando, la persona está perdiendo su dignidad, nos estamos olvidando de los demás”, expresó.

Consideró que como personas no debemos satanizar a los padres del pequeño, sobre todo a la mamá, pues no somos quien para juzgar el actuar de los demás; no obstante aclaró que no se trata de mitigar este hecho, pues es algo muy delicado, pero sí es importante cuestionar ¿qué es lo que está ocurriendo con nuestra sociedad?, o más bien “¿qué estamos haciendo para ayudar?”.

“Ya es hora de que estemos haciendo algo, porque las cosas se nos están adelantando y las situaciones se están dando […] creo que la cultura que se está promoviendo es una cultura de muerte. Añado también lo que apareció en las redes sociales de la jovencita desnuda, son hechos ocurridos en SLP, pero no hay que cuestionar ¿qué está pasando?, eso es una pregunta farisaica, sino ¿qué estamos haciendo?, hagamos algo, esto es serio y nos está pidiendo mucha corresponsabilidad de unos y otros”, apuntó.