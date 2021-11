San Luis Potosí va a ser un polo de desarrollo crucial y estratégico para la patria: Monseñor Mancilla

Tenemos que cuidar el corazón, la vida y la educación

Su visita a tierra potosina causó gran alegría y grata sorpresa a los potosinos

“San Luis Potosí va a ser un polo de desarrollo crucial para la patria, estratégico, donde tenemos que cuidar el corazón, tenemos que cuidar la vida y la educación en todas sus aspectos, pues teniendo un pueblo educado y con orden óptimo, va a lucir mucho más el progreso que ya se vislumbra”.

“San Luis Potosí, es un lugar donde hay trabajo y hay progreso, se siente uno verdaderamente en una área muy valiosa para la patria”.

Así lo señaló el Obispo titular de Texcoco, Mons. Juan Manuel Mancilla Sánchez, en visita sorpresa a tierra potosina, donde presidió la Misa de 1:30 de la tarde en la S.I. Catedral Metropolitana Potosina.

Sobre la Historia que ha marcado el desarrollo de nuestro Estado y de nuestro País, indicó: “He visto que se hacen estudios de patrimonio cultural cada vez más profundos, y qué bueno que se está valorando más el patrimonio de los mexicanos y potosinos, pero a mí me gustaría que se estudiará más la vida, la biografía y el aporte de Huachichilotzin, quien fue el profeta que ofreció el gran proyecto espiritual para la gran Tenochtitlan”.

Mons. Cabrero y Mons. Mancilla se saludan como los grandes amigos que son.

El Obispo nacido orgullosamente en tierra potosina, dijo que el venir a la tierra que lo vió nacer es un testimonio de amor y de lealtad, porque ama a su San Luis Potosí y nunca se olvidará de sus raíces, por lo que quiso celebrar una Misa por los 90 años de la Mamá de sus amigos, originarios de su pueblo, Santa Domingo, (Zona altiplano), quienes tienen una amistad muy sólida con él.

Por último dijo: “No salgamos sin amor, no demos un paso si no hay amor, y que sea precisamente el amor de Dios el que presida y rija nuestra vida y nuestros acontecimientos y circunstancias, porque el que no tiene amor no tiene nada que ofrecer, así de simple, así de sencillo”. Concluyó el jerarca que gustoso ofreció un breve mensaje de amor y de esperanza a los potosinos que tanto lo aprecian.