Debido a que no bajaron los contagios ni las defunciones, San Luis Potosí se mantendrá en el Semáforo Naranja de riesgo por Covid-19; por tercera semana consecutiva continuaremos en esta modalidad, y se insiste a la población tomar las medidas de sanidad necesarias para evitar retornar al rojo en los próximos días.

Esto es lo que informó la titular de los Servicios Estatales de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, quien apuntó que un peor escenario para los potosinos sería regresar al color naranja, porque con ello se cerrarían de nueva cuenta muchos de los establecimientos que hoy están aperturados. Hemos superado una etapa, no permitamos un retroceso”.

Pidió a la sociedad seguir atendiendo las recomendaciones del sector salud, pues ejemplificó que esta semana, siete estados de la república mexicana que se encontraban en Semáforo Naranja, ahora regresarán al Rojo, toda vez que se incumplieron las medidas de higiene, entre ellos se encuentran varios de nuestros vecinos como Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz “y no debemos perder este esfuerzo para que se sumen al llamado a la población porque esto es responsabilidad de todos”.

Reiteró “necesitamos el apoyo de todos, lo más importante de cada persona es la actitud que se tomen en los centros de trabajo, en lo familiar, en lo individual, es necesario que tomen las medidas sanitarias como la Sana Distancia, seguir sanitizando y lavarse las manos de manera cotidiana para poder avanzar con el regreso de las actividades que necesitamos sea ordenado, en el marco de las actividades del Semáforo de Riesgo, hay estados que están pasando de naranja a rojo y ojalá nosotros evitemos esto”.

Para que San Luis Potosí, permaneciera en el Semáforo Naranja, se analizaron varios aspectos como la Ocupación hospitalaria de la red donde se tuvo un 21 por ciento, en cuanto a la Tendencia de casos hospitalizados se supera el 20 por ciento, en cuanto a Tendencia de casos de síndrome Covid-19 se tiene más de un 20 por ciento, en torno a la positividad de casos se tiene un 45 por ciento Covid-19.

“Para poder ir avanzando y no retroceder, lo primero que tenemos que hacer, es estar vigilando la ocupación hospitalaria que no sobrepase nuestra capacidad unitaria, nosotros podremos seguir avanzando porque tenemos la posibilidad de atender a todos aquellos que desafortunadamente pudieran agravar y requerir un ventilador y desafortunadamente pudieran llegar a fallecer y de esto requiere mucha de la atención, de los cuidados que podamos tener en casa, de poder identificar sintomatología temprana y mantenernos aislados, si todavía no tienes que hacer alguna actividad no hay que salir”.