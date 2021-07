SLP permanece en el semáforo amarillo de riesgo

El secretario de Salud del gobierno del Estado, Miguel Ángel Lutzow Steiner, confirmó que San Luis Potosí, se mantendrá en el semáforo epidemiológico color amarillo con la intención de prevenir los contagios, detener hospitalizaciones y evitar defunciones.

Lo anterior se define así debido a que cambiaron los mecanismos para la definición de este semáforo epidémico por Coronavirus, temas que fueron revisados en la conferencia Nacional de gobernadores CONAGO y en la Comisión Nacional de Salud.

Son diez indicadores los que se mantienen en el semáforo de riesgo sanitario, sin embargo ante el comportamiento ilógico de ésta pandemia, tuvieron que actualizar el semáforo a nivel nacional, ahora se da más peso al indicador de la hospitalización, mismo que será determinante para establecer medidas restrictivas de movilidad social. También tomarán en cuenta los nuevos casos y la incidencia.

"Hay cambios en las ponderaciones de los indicadores, uno de los más importantes es el de la hospitalización, vamos a permanecer por dos semanas en color amarillo".

Del lunes 26 de julio al domingo 8 de agosto permanecerá en el riesgo medio del semáforo sanitario por covid-19.

Se sabe que con este semáforo todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de la enfermedad.

Hay incremento de contagios desde hace dos semanas

Un aumento significativo de un 30 por ciento en casos de Covid-19, se ha registrado en las últimas dos semanas, según cifras dadas a conocer en el Comité Estatal para la Seguridad en Salud.

Ante un aumento de casos que rebasa la curva epidemiológica, se hizo un exhorto para evitar saturación de hospitales, siguiendo con medidas que conocemos y acudiendo a vacunarse la población programada.

A partir del mes de junio fue Cuando comenzó a percibirse una aceleración de casos y sobre todo se notó en los nosocomios y en el número de muertes, tan sólo hay que apuntar que en el sexto mes de junio el promedio diario de casos era de 38 y en el diagnóstico que hacen se apunta a 168 contagios por día.

A comparación de la semana pasada se ha tenido un incremento significativo del 73 por ciento, cifras que hacen insistir en no acudir a espacios donde no se respeten aforos y el uso obligatorio de cubrebocas, se llamó a no realizar reuniones sociales y familiares, ya que se trata de ser responsables y cuidar a las personas adultas y en riesgo.

Se destaca que la cobertura de vacunación que se tiene en el Estado ha permitido tener menos casos y graves y muertes y desde esta instancia gubernamental advierten a las personas que tengan síntomas de gripa, dolor de cabeza, cuerpo cortado, dolor muscular, que deben aislarse porque podría tratarse de Covid-19.