San Luis Potosí, entre los estados más afectados por el dengue

En el transcurso del año 2024, con corte a la semana epidemiológica N° 37 (hasta el 20 de septiembre), se han confirmado mil 742 casos positivos a Dengue en el Estado de San Luis Potosí, lo que la hace aparecer como la décimo cuarta entidad con más afectados en el país.

Los estados de la República mexicana que mayores casos enfrentan son Colima, Nayarit, Morelos, Guerrero, Tabasco, Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Chiapas, Veracruz, Puebla y el Estado de México.

La incidencia neta a nivel nacional actualmente es de 59 mil 581 casos, de esos la entidad potosina tiene mil 740, colocándonos en la 14ª entidad con mayor afecciones y una tasa de incidencia de 59.17 por ciento, según datos que sobresalen en la dirección nacional de Epidemiología que pertenece a la Secretaría de Salud del Gobierno de la República Mexicana.

En lo que va del año, se han registrado dos defunciones mismas que son avaladas por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica y son publicadas conforme se llevan a cabo las sesiones del comité. Ahí mismo, se explica que los municipios más afectados con Dengue en este Estado son los de la región huasteca, San Antonio, Tampamolón Corona, San Ciro de Acosta y Huehuetlán.

Los Servicios de Salud a través del área de vectores tiene implementado operativos de manejo integrado del mosquito en todas las regiones.

Esta enfermedad se desarrolla en donde participen tres factores: el vector, el virus y un huésped susceptible (persona que no se ha enfermado por ese tipo viral), los síntomas que se pueden presentar son: fiebre, acompañado de dolor de cabeza, dolor muscular y articular, salpullido, malestar general, así como dolor detrás de los ojos.

Durante el año pasado, a Nivel Nacional se identificaron 277 mil 963 pacientes con sospecha de infección por dengue virus, (DENV), de los cuales se confirmó en 54 mil 406 casos, mientras que en el estado de San Luis Potosí se identificaron 2 mil 719 casos con sospecha de infección DENV, confirmándose 675 casos. En este 2024, se han confirmado por las propias autoridades del Gobierno de la República Mexicana hasta esta semana, más de mil 700 enfermos.

Por ese motivo es importante, la participación de las y los potosinos para evitar la presencia del dengue, ya que al realizar las acciones de saneamiento básico y de patio limpio desde sus viviendas, contribuyen en gran medida a tener una menor infestación de moscos y por ello, se reduce el riesgo de presentar estos padecimientos.

Las actividades enfocadas a reducir los potenciales criaderos del vector son la base fundamental de la prevención a la salud; por lo que la dependencia estatal solicita a la población la participación activa de estas medidas de prevención, como: lavar los contenedores de agua, tapar aquellos que contengan agua, voltear los depósitos que no se vayan a utilizar y tirar todo objeto que pueda contener agua y no sea de nuestra utilidad. Así mismo se considera que dentro de las medidas preventivas de fundamental importancia se recomienda usar repelente de insectos, ropa clara y de preferencia de manga larga. Y en caso de presentar los síntomas antes mencionados, acudir al médico y no se automedique.

En tanto, el gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Salud, intensificó a partir del mes de julio pasado, las acciones de nebulización donde se priorizan las zonas en dónde se han confirmado o hay casos sospechosos, además, se lleva a cabo descacharrización y se orienta y capacita a la población para las acciones de patio limpio y saneamiento, vitales en los hogares para disminuir los contagios de enfermedades generadas por vector como dengue, zika y chikungunya.

A través de la Subdirección de Epidemiología de la dependencia, se informó que en el estado de San Luis Potosí se han realizado en el transcurso de este año más de 3 mil muestras a pacientes sospechosos que cumplían con definición operacional, confirmándose la infección por dengue virus en 979, actualmente se han reportado los 4 serotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4) en el estado, lo cual podría ocasionar que el curso de la enfermedad sea más agresivo. La región que registra una mayor incidencia de casos es la Huasteca Potosina.

Debido a la alta circulación de mosquito Aedes aegypti y la presencia del Aedes albopictus en la región, se recomienda a la población local, cubrir la piel expuesta con camisas de manga larga, pantalones y sombreros, usar repelente, colocar mosquiteros y utilizar pabellones para dormir, lavar recipientes en los que se guarda el agua y taparlos, voltear cubetas y botellas, así como tirar lo que no sirva y pueda acumular agua, recuerde que las actividades enfocadas a reducir los potenciales criaderos del vector son la base fundamental de la prevención y es importante que la población acuda a valoración médica ante la sospecha de cualquier sintomatología.