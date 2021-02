San Luis Potosí 5o. lugar mundial de ciudades con potencial económico

La capital de San Luis Potosí logró el quinto lugar en el ranking de FDI Intelligence del Financial Times, diario británico especializado en economía y negocios, en la categoría “Potencial Económico” perteneciente a “Medianas y Pequeñas Ciudades”. Y en cuanto a rentabilidad, alcanzó la 9ª posición, es decir en ambos casos, se ubica en el “top ten”.

San Luis es el único Municipio del país, que sobresale en dos categorías; Querétaro se ubica sólo en “Potencial Económico” y ocupa el octavo sitio. Igualmente, ambas ciudades son las únicas de México que se incluyeron en este estudio mundial.

En el listado de las 10 metrópolis con “Economic Potential”, la ciudad potosina sobresale de Breslavia – Wroclap-, Polonia; Amberes -Antwerp-, Bélgica; Querétaro, México; Düsseldorf, Alemania y Edimburgo – Edinburg-, de Reino Unido. Por arriba de San Luis Potosí, se ubican Luxemburgo, Luxemburgo; Sohar, Omán; Gurgaon, India y Zurich en Suiza.

Y en relación con la categoría de Rentabilidad – “Cost-effectiveness” -, San Luis Potosí Capital, se encuentra también en el “top 10”, junto con ciudades de países como Lituania, Polonia, Emiratos Árabes, Omán, Baréin -Bahrain-, India y Costa Rica.

De acuerdo con el ranking “Global Cities of the Future” del Financial Times, las ciudades evaluadas poseen una población por debajo de los 2 millones de personas.

El análisis lo llevó a cabo FDI Intelligence, de acuerdo con datos relacionados con inversión extranjera directa, en cuyo estudio también se incluyeron otras categorías además del Potencial Económico y Rentabilidad - donde sobresale la ciudad de San Luis Potosí -, como Entorno Amigable para los Negocios, Conectividad y Capital Humano y Estilo de Vida, en las que se ubican otras ciudades de distintos países.

Con el propósito de establecer la clasificación de las subcategorías del “Global Cities of the Future”, se analizaron 129 metrópolis con un máximo de 10 puntos en cada categoría, que se midieron según la importancia dada por el citado diario británico especializado.

Esta información se puede verificar en la publicación digital correspondiente a febrero y marzo del presente año de FDI Intelligence, en la siguiente liga: https://content.yudu.com/web/43wcl/0A43wm9/fDiFebMar21/html/index.html?origin=reader