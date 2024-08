San Luis, La Virgen y Hogares Ferrocarrileros, las colonias "top" en fallas de alumbrado público en Soledad

El titular de la Dirección de Servicios Municipales, Conrado Pérez, informó que las colonias ubicadas en la zona oriente de Soledad de Graciano Sánchez son las que más reportes generan debido a fallas en el alumbrado público. Estas zonas, entre las que destacan la colonia San Luis, La Virgen y Hogares Ferrocarrileros, reciben hasta cinco reportes diarios, lo que refleja la necesidad constante de atención en estos sectores.

Pérez detalló que las fallas en el alumbrado público han sido recurrentes, especialmente durante los días de lluvias, cuando se incrementa la cantidad de reportes. Sin embargo, aseguró que la Dirección de Servicios Municipales ha estado trabajando al 100% para atender cada reporte de manera oportuna y eficiente. "Alumbrado público ha estado operando con tres turnos: dos por la mañana, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., y uno por la tarde, de 3:00 p.m. a 10:00 p.m.", explicó el funcionario.

El titular de la dirección subrayó que, aunque el número de reportes diarios no es elevado, la respuesta por parte del equipo de alumbrado público ha sido inmediata. "Estamos hablando de que al día a veces recibimos cinco, seis o siete reportes. No es mucho, pero cada reporte se atiende casi en el momento en que llega", afirmó Pérez, quien destacó que no existen rezagos en la atención de estas solicitudes.

Además, el funcionario señaló que los reportes son recibidos a través de diversas vías, ya sea por oficio, vía telefónica o incluso por mensaje de texto y aseguró que todos son tratados con la misma importancia. "Servicios Municipales es una dirección que responde a todos los reportes que recibe, sin importar el medio por el que llegan", añadió.

A pesar de las dificultades que han presentado las condiciones climáticas recientes, Pérez aseguró que el servicio de alumbrado público se mantiene al día en la atención de los reportes y continuará trabajando para garantizar que las colonias de Soledad de Graciano Sánchez cuenten con un servicio de calidad.

Finalmente, Pérez hizo un llamado a la ciudadanía a seguir reportando cualquier incidencia relacionada con el alumbrado público para que las cuadrillas puedan atenderlas de inmediato y evitar que las fallas se prolonguen. "Nuestro compromiso es con la comunidad, y estamos aquí para asegurar que todos los problemas de alumbrado se resuelvan de la manera más rápida posible", concluyó Conrado Pérez.

