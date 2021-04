San Luis, en el quirófano: José Luis Romero Calzada

Marco Gama me chamaqueó, me usó para negociar con su partido, amagando con venirse a RSP con toda su estructura y hasta presidente del partido puso"

Más que candidato a gobernador parece influencer. Viste jovial, con una playera que tiene estampado su rostro por todas partes, jeans y tenis, caros, por supuesto -¿hay de otros?, se pregunta-. Más delgado de lo que aparenta en fotos o televisión, bronceado y serio, muy serio, irreconociblemente serio.

Es José Luis Romero Calzada “El Tecmol”, candidato al gobierno del estado por el partido Redes Sociales Progresistas, quien en las otras redes sociales, las del Internet, ha asumido el liderazgo en términos de campañas digitales, con transmisiones en vivo, Tik Tok, videos producidos y todo gracias a su equipo de “chavos y chavas que son quienes le entienden a esto”.

Como todo rock star, llegó tarde a su cita para la entrevista exclusiva con El Sol de San Luis, a pie, sin guardaespaldas, con dos jovencitas que son las que “me mueven las redes”.

Se le veía tenso, apenas bromeó con timidez: “me quiero tanto que hasta puse mi cara en la playera”.

Está agradecido con el PRI porque es el partido que le ha dado todo lo logrado en su carrera política, “en su momento diferí con el gobernador Juan Manuel Carreras cuando hablamos del tema de la alianza, no porque tenga nada contra panistas o perredistas, respeto a todas las militancias, lo que no respeto son las decisiones de una cúpula, aunque yo estaba en la cúpula y siempre he estado ahí, pero no se puede pasar por encima de quienes tienen sueños de llegar a cargos”.

“Es como si soy católico y tú evangelista, lo menos que debe prevalecer es el respeto por la fe, pero imagínate que luego me convierto en evangelista o musulman y me regreso a católico y le digo a todos los católicos que me siguen que ahora tienen que ser evangelistas; creo que la fe es igual a la idelogía, porque son decisiones personales de análisis profundo y personal que va más allá de la vanidad y si alguien te pisotea tu dignidad no merece seguir adelante como cuando pisotean tu fe; así me sentí viendo a Octavio Pedroza –panista- cargando una bandera del PRI o escuchando a Xitlálic Sánchez –candidata en Valles-, quien fue la que más le tiró a los priístas, diciendo ahora que todo es madurez, pero la gente tiene la culpa porque se cree esas mam..das”.

“Darle gusto a todos está difícil, pero a los que trabajan todos los días contigo y creen en el proyecto, le echan ganas y nos los toman en cuenta, hay que verlos; en el “gallardismo” invitaron a todos a participar menos a los verdaderos gallardistas, a los que se han fajado y los pisotean, y en Morena, que son de izquierda, les clavan a los priístas y a otro de la capital, que bueno, mejor ni hablamos”.

José Luis Romero está convencido de que va a ganar y será gobernador. Visita 10 comunidades o municipios diariamente y a ese ritmo, de aquí al final de la campaña estaría en más de 500 localidades y además, presume, es número uno en redes sociales entre los nueve candidatos, por eso no cree en las encuestas donde sale con 3 puntos, dos, uno o cero.

“Las encuestas se pagan, son parte de la manipulación, es una herramienta para manipular a las personas como borregos, es como cuando les colocan lonas en sus casas o pinten sus bardas, los tratan como animales, los pisotean como gusanos, como cuando compras un caballo y le pones el fierro para que se vea que es tuyo”.

Asegura que es diferente a los demás candidatos y candidatas porque es empresario y emprendedor.

“Por eso en el gobierno me dolería invertir el dinero de los potosinos en cosas innecesarias; así, resolveremos la falta de agua en dos años, todas las clínicas de salud operando en dos meses, generaremos empleo para emprendedores, iniciando por los ambulantes, haremos que las empresas tributen en los municipios y en el estado, activaremos 58 mercados en la entidad con proyección turística, no estamos prometiendo cosas nuevas sino reestructurar y rehabilitar lo existente”.

“El Tecmol” tiene tres semanas recorriendo el estado en un helicóptero de su propiedad porque le sale mas barato el litro de gas avión -12 pesos- que la gasolina.

“Está más bara que andar en camioneta, ya nos chingamos la Tecmoltroca modelo 2021 y le partimos su madre a seis carritos en las carreteras. Si me muevo en bici, moto o a pata es mi pedo, por cierto, voy a sacar una moto bien perrona que tengo guardada”.

No le teme a la inseguridad porque no trae guardaespaldas, se baja del helicóptero y como les cae de sorpresa a la gente le dan raid, pero tampoco le teme a la fiscalización del INE porque “no traigo utilitarios, lonas, avanzada, dádivas, grupos, bocinas, tapancos, de tal manera que va un gasto por el otro, así es la vida, tiene sus matices, se vivirlos con alegría”.

Culpa a los ciudadanos de que los políticos les den dádivas por su voto, pero que no se queje después de lo que viene. “Dice la gente: este wey no me cumplió, pero como te va a cumplir si le agarraste una dadiva. Yo no doy más que una pinche tarjetita de 27 centavos que es de la libertad, la transformación, el bien de tu familia”.

Pidió disculpas a los ciudadanos porque “yo fui ese político que hoy critico, mentí para ganar votos y cuando la gente me pregunta por que no cumplí, me avergüenzo.

Hoy vemos un estado abandonado, pobre, Fernando Toranzo lo dejó latiendo, fluía la economía, pero ahora hay un estado en el quirófano; los maestros jubilados no reciben su pensión, se los cotorrean, la educación no evoluciona, los elementos de seguridad no tienen seguro ni tampoco el personal médico, eso es gravísimo”.

De los conflictos en Redes Sociales Progresistas, señaló que Jaen Castilla se tuvo que ir porque había cumplido un ciclo tras integrar el partido, “habría que darle frescura, no es mi amigo pero quedamos bien, hoy le vende sus productos a una de mis empresas y lo apoyo como empresario; además había hecho compromiso que ya no podía cumplir”.

“En eso se acerca el senador Marco Gama y me dice que quiere jalar conmigo junto con su estructura. Nos reunimos en su casita en Las Lomas, en una curva, con un sótano y un jardín, y propone al nuevo presidente del partido. Queríamos crecer y apoyamos, le creímos, cuando en realidad le estaba metiendo un calambre a los de su partido, nos chamaqueó, no cumplió, pensé que valía la pena”.

José Luis Romero tiene la seguridad de que Redes Sociales Progresistas llegó para quedarse los próximos 50 años en San Luis Potosí y para ser el número uno en las elecciones del próximo seis de junio.