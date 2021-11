Salvan popularidad de AMLO, pero descuidan prioridades: PAN

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Francisco Aguilar Hernández, señaló que estos tres años del Gobierno Federal han estado enfocados en salvar la popularidad presidencial antes que en dar resultados para las familias mexicanas que hoy pasan por las peores crisis de salud, seguridad y empleo.

Dijo que estos son años perdidos para el país, que dijo, camina hacia el pasado con autoritarismo y destrucción, pues indicó que a tres años sólo hay más pobres, menor crecimiento, menor cobertura de salud, menos medicinas, más militarización y más violencia en el país.

El panista indicó que a este Gobierno le hace falta la autocrítica y escuchar a quienes piensan distinto a ellos, “la popularidad presidencial no va a remediar la falta de empleo que están padeciendo las familias, no va a curar a quienes hoy no pueden acceder a los medicamentos necesarios o va a terminar con la inseguridad”, remarcó.

Asimismo, remarcó que Acción Nacional está listo para hacer su parte desde todas las trincheras, pues remarcó que desde los Gobiernos Municipales se está trabajando por las familias, con acciones que mejoren sus entornos e impulsen la paz en las calles.

“Desde los cabildos y el poder legislativo, estamos trabajando y tenemos la firme convicción de trabajar para que el dinero público se invierta en lo que importa a la ciudadanía, que se generen empleos y atender los problemas de salud que enfrentan las y los potosinos”, aseveró.

