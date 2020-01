Insabi garantiza la atención a la población

La atención médica de la población que tenía Seguro Popular y la que no tiene derechohabientes en otra institución de salud pública como el IMSS o ISSSTE, estará garantizada a través del Insabi, indicó la Secretaría de Salud de San Luis Potosí a cargo de Mónica Liliana Rangel Martínez.

Esto a pesar de que las reglas de operación de este nuevo instituto están por emitirse, la instrucción del Gobernador del Estado y de la propia Secretaría de Salud Federal es garantizar la atención a la población que era cubierta mediante el anterior esquema del seguro popular y a la que en este momento no la cubre otro sistema de salud público.

No hemos dejado de brindar atención de nuestros usuarios, quienes recibían la cobertura del extinto seguro siguen yendo a recibir atención médica con nosotros sin problema en cualquiera de nuestros hospitales de la Secretaría

Las nuevas reglas del Instituto de Salud para el Bienestar, parece ser que permitirán una mayor cobertura de atención que antes no se cubría, "mientras esto sucede, nosotros estamos brindando la atención, la cual dicho sea de paso, será aún mayor con las nuevas reglas. Si un usuario del anterior seguro popular tenía un esquema de atención médica, en este momento es el mismo, se le cubre. Si un potosino no tenía esta cobertura, ni IMSS ni ISSSTE, no debe preocuparse, con que lleve su INE vamos a garantizar la atención a su salud y la de su familia".