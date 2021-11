Salida de jueces no ha entorpecido la impartición de justicia: magistrada

No se ha entorpecido la impartición de justicia por la salida de jueces orales en el Poder Judicial, aseguró la magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

A pesar de que abogados han denunciado que jueces orales renunciaron al Poder Judicial para irse a la Fiscalía General del Estado, y que se han suspendido audiencias por la falta de jueces, la presidenta del Poder Judicial negó que ello ocurra.

Explicó que solamente se tuvo la renuncia de un juez, que es el actual encargado de la Fiscalía, y otro más solicitó un permiso para ocupar otra función, sin embargo destacó que "hasta ahorita no se ha visto mermada la impartición de justicia, el tema de diferimientos (de audiencias) se ha venido sustentando y hemos logrado bajar el índice, pero no era nada más por los jueces, era multifactorial, en ocasiones las partes no acudían".

Recordó que desde el año pasado el Poder Judicial trabaja con un sistema de gestión en el que los jueces son itinerantes, "ya no están concentrados en una sola región" y atienden los requerimientos de cada zona.

Adelantó que está por concluir una certificación del personal, y que es a los propios trabajadores a quienes se debe este sistema con el cual se tendrá un "adelgazamiento" de agendas, "vamos a brindar mejores resultados a la ciudadanía".

García López informó que además se encuentra en proceso un concurso para elegir nuevos jueces, con los que se suplirá a los dos que dejaron el Poder Judicial y también permitirá contar con personal de reserva para atender alguna eventualidad en el futuro, "espero que a finales de mes ya tengamos nuevos jueces".

