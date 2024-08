Salario subió 20%, pero los precios un 70%: Canacope

Este año que el salario mínimo subió un 20%, los precios de los productos se han elevado alrededor de un 70%, por lo que habría que pensar si es conveniente o no, un nuevo aumento al sueldo el próximo año, advirtió Armando Reyes Sías, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).

Reyes Sías indicó que prácticamente todos los productos han subido de precio, por ejemplo el huevo que estaba entre 38 y 40 pesos, subió a entre 49 y 55 pesos el kilo, según sea la calidad del producto; hay otros en los que se ha mantenido el costo pero a un nivel elevado, por ejemplo el aceite ha estado entre 45 y 55 pesos el litro, y la leche en un promedio de 28 y 29 pesos, en este caso también hay marcas más económicas, pero de mala calidad y la gente no las consume.

En los refrescos aumentó el costo de una parte de los productos y se prevé que en unos meses suba el resto; esto es en lo que respecta a productos de abarrote, pero también en las frutas y verduras así como los cárnicos, se han tenido aumentos de precio, y adelantó que ya hay quienes anuncian un alza en el precio del pan y la tortilla.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

El comerciante atribuyó este aumento al alza de 20% en el salario mínimo, puesto que ello derivó en la inflación que se ha mantenido a la alza desde hace seis meses y que en las dos últimas quincenas ha alcanzado cifras por arriba del 5%.

Debido a ello cuestionó si es conveniente o no, que el salario siga aumentando en esa proporción, pues el alza de 20% de este año, se ha reflejado en un incremento de hasta 70% en el precio de algunos productos, “la gente ya no puede subsistir con ese salario, ahorita trabajan los dos y no se alcanza para mantener a la familia”.

Reyes Sías lamentó que esta situación ha llevado a la quiebra a varios negocios, pues de entrada, los comerciantes no cuentan con capital para absorber esos incrementos, invierten lo mismo para surtir su tiendita pero reciben mercancía y la ganancia que obtienen es menor.