Salario solidario, conveniente durante pandemia: Abogado

La Ley Federal del Trabajo sólo obliga al pago de 30 días de salario debido a contingencia sanitaria, por lo que ahora que se ha alargado el periodo de sana distancia, sería viable la propuesta de salario solidario para no afectar a la clase trabajadora, indicó Sergio Zavala Martínez, especialista en Derecho Laboral, Prestaciones y Seguridad Social.

El abogado explicó que en la Ley Federal del Trabajo sólo establece un pago de 30 días de salario a los trabajadores cuando existe una contingencia sanitaria como la que atraviesa el país, después de esos 30 días, pueden acordar con los sindicatos o trabajadores el pago del 50% de su salario por otros 15 días o un mes, pero posterior a ello ya no hay obligación en la ley.

Recordó que la Jornada Nacional de Sana Distancia comenzó el 23 de marzo, por lo que ya se cumple un mes, además de que hay empresas que cerraron sus puertas o que despidieron a sus trabajadores, mientras que en otras hubo diferentes acuerdos, por ejemplo señaló que en algunos lugares les dieron 15 días de salario completo y 15 días del 50% de su salario, y ahora que se cumpla el mes, pueden regresar o no a sus labores, aunque si no lo hacen, ya no tendrán pago, lo que llevará a que algunos trabajadores abandonen las medidas de sana distancia en la Fase 3 de la pandemia.

Destacó que hay muchas pequeñas y medianas empresas que han tenido que cerrar y no tienen posibilidad de pagarle a sus trabajadores, por lo que se mostró a favor de la propuesta del sector empresarial respecto al "Salario Solidario", en donde 40% del salario es cubierto por el patrón, 40% por el gobierno y 20% por el propio trabajador, para que así las empresas estén en condiciones de mantener los empleos.

Zavala Martinez indicó que la Junta federal de Conciliación y Arbitraje sólo está realizando trámites relacionados con huelgas y convenios de terminación de contrato, mientras que la Junta Local se encuentra cerrada, por lo que a pesar de que hay denuncias de despido de trabajadores, en estos momentos no se puede hacer nada, hay que esperar hasta junio a que reabran las oficinas "y de aquí a que se lleva a cabo la audiencia de conciliación ya pasaron cuatro o cinco meses; el patrón les puede ofrecer la reinstalación, pero esos tres o cuatro meses que pasaron no les paga salarios caídos al trabajador a pesar de la contingencia", por lo insistió en la conveniencia del Salario Solidario para evitar despidos.