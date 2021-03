Sacerdotes menores de 65 años, tienen seguro médico; para mayores no hay

La Arquidiócesis ha tenido que asumir los gastos por la atención médica de sacerdotes mayores de 65 años de edad que han enfermado de Covid-19, ya que las aseguradoras se niegan a darles cobertura, indicó el sacerdote Rubén Pérez Ortiz, ecónomo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Durante este año de pandemia, han fallecido 11 sacerdotes potosinos a causa de Covid-19, y más de 35 se han contagiado de dicha enfermedad, lo que ha dejado un gasto millonario para la Iglesia, pues el ecónomo de la Arquidiócesis explicó que si bien los trabajadores cuentan con Seguro Social, los sacerdotes no pueden afiliarse debido a que fungen como empleadores, por lo que para ellos se tiene contratado un seguro de gastos médicos mayores, que sólo aplica para sacerdotes menores de 65 años de edad, "de 65 (años de edad) en adelante, las aseguradoras no han querido compromiso".

Local Pide Iglesia "sacrificar" vacaciones de Semana Santa para evitar más contagios por Covid-19

Mencionó que cuando un sacerdote mayor de 65 años requiere atención médica, la Arquidiócesis se hace cargo de los pagos directamente a las instituciones médicas, lo que ha generado un gasto millonario durante la pandemia, pues señaló que una semana de hospitalización en un nosocomio privado, tiene un costo de alrededor de un millón de pesos; como ejemplo mencionó el caso del padre Rolando Maldonado, cuya atención tuvo un costo de 6.5 millones de pesos ya incluida la suma asegurada, pues tenía 42 años.

También se refirió a la Casa San Pablo, hogar de retiro para sacerdotes que se ha utilizado para la recuperación o aislamiento de los clérigos contagiados de Covid-19, misma que también pasó por un periodo de crisis el año pasado debido a un brote que alcanzó a cinco sacerdotes, las religiosas e incluso a las enfermeras, por lo que fue necesario contratar personal extra que los atendiera.

Pérez Ortiz indicó que a pesar de esta situación, la Iglesia católica no enfrenta adeudos por la atención médica a los sacerdotes, ya que se hizo una rifa, además de una colecta extraordinaria entre sacerdotes y parroquias, sin embargo reconoció que pasarán varios años antes de que se recuperen las finanzas de la Iglesia, "recuerdo lo que causó la influenza: pasaron dos años y la iglesia no se reponía, sobre todo en parroquias de la periferia que viven al día; ahorita todavía no le vemos el fin a la pandemia, no nos imaginamos los alcances que va a tener, la etapa post Covid será muy larga".

Leer más de El Sol de San Luis

Local Propone Priego fin al "chapulineo"

Local Pega a parroquias potosinas crisis económica por Covid-19