Rubén Guajardo: regresar al distrito a rendir cuentas, la prioridad

Seguridad pública, agua potable y participación ciudadana, los tres grandes temas en el primer año de la LXIII Legislatura

Es el director de la orquesta blanquiazul en el Congreso del Estado, el que lleva la batuta, el que busca la armonía, que cada uno de los integrantes de su Grupo Parlamentario sea libre pero, en conjunto, suene afinado. Así, en unidad, se definirán grandes cosas para el Partido Acción Nacional y para los ciudadanos.

Rubén Guajardo Barrera, el coordinador del GP PAN, está recorriendo el Segundo Distrito, que recuperó el año pasado para su partido, después de estar en manos de priístas y morenistas durante varios trienios. Siempre que un diputado regresa a rendir cuentas, los electores lo agradecen. En ese marco, platicó con el SOL DE SAN LUIS.

En el último año de la Legislatura anterior y el primero de esta, ha coordinado a los panistas: “es como dirigir una orquesta, puede sonar distorsionada o armoniosa y que todo salga bien, lleva tiempo y trabajo político. Puedo seguir haciéndolo siempre y cuando sea un acuerdo entre todas y todos los diputados del grupo, no pienso imponerme, no es mi estilo, no estoy obsesionado”.

En la primera quincena de Septiembre de hace un año, inició la actual Legislatura y ahora, es importante rendir cuentas en los términos y tiempos que la Ley lo obliga. Regresó a las plazas públicas, a los barrios como El Montecillo, Santiago, San Sebastián y colonias populares como María Cecilia y la Industrial Aviación además de condominios como San Fernando.

Hay tres temas sobre los que trabajó en este primer año: seguridad pública, agua potable y participación ciudadana. “Busqué ser el presidente de la comisión de Seguridad Pública y he dado seguimiento a las reformad alcanzadas y acciones como el aumento en el Presupuesto de la Secretaría de Seguridad, de la Fiscalía General y del ayuntamiento de la Capital, que arrendó 92 patrullas, le da bonos y mejores sueldos a policías cumplidos”.

Se aprobó una iniciativa que presentó sobre los exámenes de control y confianza para dar certeza jurídica en un tema tan importante, donde los elementos policiales que no lo aprueben, puedan defenderse antes de ser dados de baja con información sobre el perito que se los aplicó; esto ayudará a despresurizar las demandas que existen.

En el tema del agua potable no se aprobaron incrementos en la tarifa doméstica en el 2022 y se implementó el programa “Cuenta Nueva y Borrón” para que INTERAPAS acerque a los usuarios a regularizarse.

A Rubén Guajardo le apasiona hablar de la participación ciudadana, ya que presentó –y se aprobó- una Ley en esa materia. “Mientras más cerca esté la ciudadanía de las acciones y decisiones de los gobernantes, es mejor, para que no sean unilaterales sino horizontales. La ley era de 1958, obsoleta y ahora, hemos puesto orden en la elección de juntas vecinales, que organiza el CEEPAC”.

Los resultados han sido inmediatos. En el caso de la capital se dividió en 284 demarcaciones, se registraron 5 mil personas y participaron 35 mil, demostrando que es una sociedad organizada; “estamos cerrando el primer año con acciones concretas, hay cosas que se rescatan y otras pendientes pero al final es un ejercicio democrático regresar como servidor público e informar el trabajo realizado”.

En este regreso al distrito, “hemos recibido exigencias sobre las mismas temáticas, piden fortalecer la seguridad pública, mejorar el servicio de agua y más fortalecimiento de la participación ciudadana. La movilidad en el distrito es un tema preocupante y el PAN ya trae propuestas en ese sentido que se discuten en el Congreso del Estado”.

“Nos piden resultados, al momento de llegar al Congfreso no te olvidas de los colores, soy panista y lo seguiré siendo, pero hay que darle solución a los problemas reales, con negociaciones y acuerdos abiertos y transparentes; en la agenda hay que poner primero a la gente, desde afuera se ve fácil pero no lo es”, puntualizó.

Ya prepara la agenda del segundo año legislativo: modificar, crear o solo actualizar la Ley de Régimen de Condominio para meterse en un tema de gran trascendencia.