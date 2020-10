Rubén Guajardo quiere ser candidato a presidente municipal

Rubén Guajardo Barrera afirmó que quiere ser candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de la capital, pero esperará a la emisión de la convocatoria porque desconoce si, por equidad de género, el partido decidirá postular a una mujer que podría ser la actual diputada federal Josefina Salazar.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado añadió que es respetuoso de los métodos de elección de los candidatos y hasta el momento solamente se ha puesto en marcha el que corresponde a la elección de aspirante a la gubernatura del estado, “pero no sabemos cómo será el de diputados y alcaldes”.

Expuso que “como dijo Carlos Castillo Peraza: no quiero que me toque pero si me toca quiero, ¿a quien no le gustaría ser presidente municipal?, pero hay que esperar los tiempos, al final estamos a días de que se aprueben los acuerdos en la Comisión Permanente para conocer el procedimiento”.

El legislador señaló que “no me quiero acelerar, estamos con la agenda de las comparecencias y en su momento cuando haya más claridad tomaremos las decisiones, lo importante es mantener una buena comunicación, mantenernos unidos todos los actores y que la gente se de cuenta que en el PAN hay responsabilidad y madurez”.

Expuso que con Josefina Salazar hay una buena comunicación, “yo no estoy obsesionado con ser candidato, falta tiempo para eso, hasta el 8 de enero del próximo año, entonces hay que esperar unas semanas y todo será más claro, ahorita no hay certeza en los procesos intrapartidistas”.

Rubén Guajardo dijo que de su parte no hay un afán de generar división pleitos, “el enemigo a vencer es MORENA, contra ese partido será la batalla”.

