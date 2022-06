Ropa apestada, ojos rojos, salpullido, problemas respiratorios así es vivir en Santo Tomás por las ladrilleras

Son las 3:00 horas de la madrugada en la zona metropolitana de San Luis Potosí; las autoridades duermen, el Director Municipal de Ecología, el Secretario del Gestión Ambiental, Protección Civil, todos duermen pero no los que se dedican a fabricar ladrillos. Ellos, a esas horas, están más despiertos que nadie, ya que aprovechan la oscuridad de la noche para encender sus hornos y comenzar el cocido de los bloques. Solo saben que necesitan producir ladrillos para vender y sobrevivir, aunque en la misión acaben con el planeta.

Extraña paradoja, necesitan vender ladrillos para vivir pero nos están matando a todos.

Las densas columnas de humo negro los delatan, el fuerte olor a llanta quemada también. Así es vivir en la colonia Santo Tomás en el sector norte de la zona metropolitana de San Luis Potosí.

Desde que amanece hasta que anochece las ladrilleras queman plástico y llantas para la cocción del material arcilloso y con ello bañan las colonias con el humo negro que provoca la combustión. Un verdadero cóctel de toxicidad.

Las familias con integrantes afectados por el salpullido en la piel, otros con ojos rojos, enfrentando problemas respiratorios y de paso con la ropa apestada por el denso humo negro.

"No se puede vivir así, de verdad que no se puede, es más no podemos dormir porque el humo no nos deja respirar", denuncia Raquel Salinas, habitante de Santo Tomás quien demanda la intervención inmediata de las autoridades.

El problema de contaminación es visible cuando amanece, ya que las columnas de humo se pueden apreciar a kilómetros, formando una capa de polución sobre la zona metropolitana de San Luis Potosí que la respiran todos sus habitantes, pobres y ricos.

A kilómetros de ahí, la señora Marina Hernández vecina de la colonia Hogares Ferrocarrileros, por la zona del Distribuidor Vial Benito Juárez advierte que a su casa llega el humo negro de las ladrilleras durante la madrugada. "No puedo dejar ropa en el tendedero porque se apesta, es incómodo al dormir porque no podemos respirar, no entiendo por qué a las autoridades no les importa la situación, habrá algún interé$$$$$ de por medio", acusa la mujer, madre de tres hijos.

Miles de familias que habitan la zona norte de la capital y zona poniente de Soledad se enfrentan a la difícil situación, y es que de acuerdo al director de Gestión Ecológica del ayuntamiento de San Luis Potosí, Maximino Jasso Padrón, hay más de 100 ladrilleras que trabajan en la clandestinidad.

El diputado Juan Francisco Aguilar Hernández hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para que pongan una solución definitiva al problema de contaminación que representan las ladrilleras en la zona conurbada de la capital potosina, aunque los legisladores no han presentado una iniciativa que atienda la situación.