Rolando Solano, nuevo jefe del Estado Mayor de la 12a Zona Militar

La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la 12/a. Zona Militar, informa a la opinión pública que el 16 del actual, en las instalaciones del Campo Militar

No. 12-A “Sld. Damián Carmona”, San Luis Potosí, S.L.P., el C. General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Guzmar Ángel González Castillo, Comandante de la 12/a. Zona Militar, dio posesión al mando, tomó protesta de bandera y protesta al cargo al C. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Rolando Solano Rivera, como Jefe del Estado Mayor de la 12/a. Zona Militar.

Asimismo, se dio posesión al mando, tomó protesta de bandera y protesta al cargo del C. Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Manuel de la Fuente Barrera, como Comandante del 40/o. Batallón de Infantería.

Dicha ceremonia se realizó conforme al protocolo que establece el Reglamento del Ceremonial Militar; esta designación, forma parte de la política de rotación de personal, llevada a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional, con la finalidad de aprovechar la experiencia en diferentes cargos dentro del Instituto Armado y como parte de la ruta profesional que todo integrante de las Fuerzas Armadas debe seguir.

