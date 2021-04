Rodríguez Martell se suma a campaña de Octavio Pedroza

El ex diputado, ex alcalde de Tanlajás y ex dirigente estatal del PRD, Domingo Rodríguez Martell se sumó a la campaña del candidato a la gubernatura por la Coalición “Sí por San Luis Potosí”, César Octavio Pedroza Gaitán.

Aseguró que confía en el compromiso moral del candidato de no gobernar para los ricos, sino que será para lograr un desarrollo equilibrado y equitativo en el Estado, principalmente atendiendo las demandas de los pueblos indígenas de la Huasteca Potosina.

Coincidió con el candidato de la coalición “Sí por San Luis Potosí”, en que no se puede pensar en grandes obras, cuando en comunidades de Tanlajás la población toma agua de un pozo sucio, además que espera que se logren reconstruir los caminos y carreteras de la Huasteca, porque son fundamentales para el trayecto de las familias, principalmente de aquellos que requieren trasladarse de urgencia a una clínica u hospital.

ES EL ÚNICO QUE PUEDE SACAR A SLP ADELANTE

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que Pedroza Gaitán es el único que puede sacar al Estado adelante.

En su mensaje, lo califica como un hombre honesto, trabajador, de resultados y de familia y agrega que no es un político que abandona y menos aún en medio de una crisis, en clara referencia a personajes de la vida pública que han tenido este tipo de conductas durante la pandemia por Covid-19.

El líder nacional del PRI se refiere a Octavio Pedroza como “nuestro candidato” y enviando un claro mensaje a los y las priistas al asegurar que con un candidato como él, “los priistas vamos a la segura y vamos a ganar”.