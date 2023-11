Ricardo Gallardo destapa a Ruth González para contender por el Senado

“A mí me gustaría mucho que Ruth (González Silva) fuera a una senaduría; es una mujer que todos los días hace trabajo de campo, está en las calles entregando becas, ayuda mucho a la gente”.

En entrevista, el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, destapó a su esposa para el Senado de la República y habló de sus favoritos hacia las alcaldías de San Luis Potosí y Soledad, “yo tengo grandes gallos para la capital, a mí me gustaría ver a Juan Carlos (Valladares); a Gilberto (Hernández); a la misma Sonia (Mendoza); tienen un perfil muy interesante y me encantaría verlos competir”.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Para Soledad de Graciano Sánchez, mi cariño lo tengo con Juan Manuel (Navarro Muñiz), añadió, “la verdad es una persona muy eficiente en todos los sentidos, hizo un gran trabajo como director de Infraestructura, modernizó el municipio y me encantaría que fuera el candidato a Soledad”, adelantó.

El mandatario estatal reiteró que tiene muchos gallos, al tiempo de descartar a algunos, “hay quienes nombraban a Morquecho (Ignacio Segura), yo ya le dije que se ponga a trabajar, aquí tiene muchas cosas que hacer, lo dejo claro porque por todos lados se oye, pero tiene muchas encomiendas, no puede separarse y si se va a separar será definitivo, a su venia, primero quién sabe si gana y segundo quién sabe si regrese al gobierno”, advirtió.

Con respecto al titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, indicó que “a Lupe no le vamos a dar tampoco permiso de que salga, eso es una realidad igual que con Nacho; hay perfiles que no pueden salir del gabinete y si se salen se van a ir por la puerta trasera, porque no los vamos a ocupar después de nada, porque no es su momento”.

El secretario general de gobierno, asegura que ya se trabaja para un proceso electoral sin sobresaltos / Norma Rivera | El Sol de San Luis

Aclaró que no se trata de que sean indispensables, “están en el plan de gobierno y no está contemplado que se muevan de sus puestos”, explicó.

En más del tema político, el gobernador confirmó que aquí está firme la alianza del Partido Verde, con el PT y Morena, “no existe un escenario en el que esos partidos participen separados en la batalla por las curules para el Senado y la Cámara de Diputados”.

Finalmente, Gallardo Cardona calificó las versiones de que en la entidad será distinta la línea nacional de que en las elecciones del 2024 compitan juntos esos partidos, como “tonterías locales”.