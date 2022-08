Rezago en cobro de multas, por falta de coordinación

No respetar el semáforo o estacionarse en lugar prohibido, acumulan mayor número de infracciones

El regidor presidente de la Comisión de Policía Preventiva, Vialidad y Transporte, Rodolfo Edgardo Jasso Puente, reconoció hay rezago en pago de multas de tránsito, algunas de años atrás, por lo que se buscará una mayor vinculación de sistemas entre los gobiernos estatal y municipal.

No se trata de eficiencia en los sistemas recaudatorios, sino de coordinación, consideró, y destacó que el tema podría también discutirse en el seno de la comisión e incluirlo en las reformas al reglamento de tránsito.

Jasso Puente reconoció que los descuentos en el costo si las multas se pagan durante los primeros días ni la garantía de recoger placas, licencias o tarjetas de circulación no ha sido suficiente para fomentar una educación de pago de infracciones y recuperar el rezago.

Dijo que automovilistas optan por reportar el “extravío” de sus documentos y tramitan otro nuevo, aunque éstos siguen ahí como garantía; sin embargo, el que se esté solicitando el recibo de no infracción en algunos trámites está ayudando en algo. “Lo tenemos que homologar para otros temas, como el plaqueo”, aseveró.

Las multas que mayor incidencia tienen son por estacionarse en áreas no permitidas, el no respetar los rojos del semáforo, y exceder los límites de velocidad permitidos; en el caso del transporte público, las multas principales son por ascender y descender pasaje en lugares prohibidos, no respetar los semáforos o estacionarse en doble fila.

Jasso Puente recordó que para este año hubo un aumento en las multas más graves, como el conducir en estado de ebriedad o con aliento alcohólico, pero señaló que todavía es necesario fomentar una mayor educación vial.