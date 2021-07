Rezagados se trasladan a otros municipios para recibir la vacuna anti covid

Habitantes de San Luis Potosí que no habían cumplido con el esquema de vacunación contra el Covid-19 se siguen trasladando hacia municipios del interior del Estado para poder recibir la primera dosis de la vacuna.

Elena Torres vecina de la colonia Hogares Populares de esta capital potosina se trasladó hacia el municipio de Villa de Reyes para poder recibir el biológico, junto a su hermana Juana, ambas en el rango de 40 a 50 años de edad. Acudieron hasta ese municipio donde señalaron encontraron mucha fluidez, además de que a nadie le negaban la atención.

Elena y Juana Torres, no acudieron en tiempo y forma a las vacunación que se registró en la capital ñotosina debido a que tenían mucha carga de trabajo y tenían miedo de aplicarse la vacuna, sin embargo la creciente información de una tercera ola epidémica, las convención.

Una de ellas es obrera y la otra es ama de casa, no habían podido acudir a las sedes ubicadas en la zona metropolitana, sin embargo, narran que el domingo pasado, acudieron a las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, FENAPO, pero no había medicamento y tuvieron que regresarse a sus domicilios.

Al trabajar en una empresa ubicada en la zona industrial, se dieron cuenta de que en el municipio de Villa de Reyes se llevaba a cabo el proceso de vacunación de la primera dosis y decidieron aventurarse por la dosis.

Se trasladaron hasta allá con cierta preocupación porque temían que no las atendieran, y al llegar al Auditorio Municipal se percataron de que había organización, más o menos gente y fluía con cierta rapidez este proceso.

Hoy ya tienen su dosis y se dijeron sumamente contentas de haber podido llevar a cabo esta obligación ciudadana "ya me vacuné, qué nervios, si estaba organizado, pensábamos que no nos dejarían vacunarnos, hasta que acabaran de llegar las personas llamadas para este proceso, pero están aceptando a toda la gente, nos tuvimos que ir hasta allá porque nos dijeron que no había vacuna para los rezagados en la Fenapo y ahí estaban los del Ejército y el personal médico, atendiendo a todos, íbamos muchos de San Luis Potosí", apuntó Elena Torres.