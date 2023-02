Reyes Hernández consideró inviable propuesta de castración química a violadores

La diputada Bernarda Reyes Hernández, señaló que la propuesta de incluir en el Código Penal de la entidad la pena de castración química en contra de las personas que cometan el delito de violación, es inviable.

Esto, luego de que el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona dio a conocer que será en los próximos días se presentará esta iniciativa.

Respecto a esto, Reyes Hernández, remarcó que se trata de una pena que no se practica en todo el país, ni con pena de muerte, ni mutilación.

"Esto no es viable, y ninguna otra acción que pueda atentar contra los derechos humanos. De hecho las últimas reformas que se hicieron, van interrelacionadas con el artículo primero que consiste en proteger todos los Derechos Humanos, esto desde mi personal punto de vista", sostuvo.

Por lo que enfatizó, que en ámbito de materia penal, ante estos hechos de violencia solo se podría recurrir a la privación legal, en cuanto se presente un acto de esta índole.

"Hay qué reconocer que velamos por los derechos humanos y la supremacía constitucional, y el artículo 14 y el 16 constitucional, precisamente nos habla de las penas inusitadas y esto es una de ellas, algo que no se usa de forma habitual o cotidiana, y que además transgrede a los derechos humanos no sería viable dado que es una pena que no se practica en todo el país" detalló.