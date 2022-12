Reubican biblioteca del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica

La información es poder es un cliché utilizado para ponderar el valor de la información, sin embargo, éste omite el elemento que transforma la información en poder: la contextualización. La información sin contexto solo son datos irrelevantes; por ejemplo, “E=mc2” o “C8H9NO2”, son solo letras y números sin ningún valor, no obstante, cobran total relevancia si estás interesado en entender la Teoría de la Relatividad, o en tomar paracetamol (C8H9NO2) para aliviar un dolor de cabeza.

Las bibliotecas tienen como objetivo principal, suplir las necesidades de información de sus usuarios; dicho en la misma línea de pensamiento, su trabajo es dar contexto a la información con la que cuentan, para que cobre relevancia para sus usuarios. Con ese fin, es vital contar con espacios adecuados que le permitan a los usuarios acceder a la información que las bibliotecas tienen a su disposición.

Buscando lograr este objetivo, a inicios del mes de septiembre se llevó a cabo la reubicación de la Biblioteca del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICyT).

Debido a su reubicación, la Biblioteca del IPICyT ahora cuenta con mejores espacios, como una sala de cómputo destinada a la capacitación de usuarios, una sala de lectura informal en donde también se realizan actividades sociales y culturales, así como con una mejorada y más atractiva sala de lectura. Estos cambios permiten al personal bibliotecario brindar nuevos y mejores servicios a los usuarios, ubicando a la Biblioteca como el punto de encuentro en el que los investigadores, alumnos y demás usuarios, puedan compartir experiencias que coadyuven en el desarrollo de sus actividades de investigación.

Las mejoras en la Biblioteca del IPICyT no solo han sido en cuestión de espacios y servicios, sino que también se han realizado grandes esfuerzos para contar con colecciones digitales de las editoriales más relevantes en las áreas de estudio del IPICyT, como lo son Elsevier, SpringerNature, Wiley, American Chemical Society (ACS), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Cambridge University Press, entre otras. El cambio de instalaciones, y el desarrollo en las colecciones de recursos electrónicos, sitúan a la Biblioteca del IPICyT como una de las más completas en el centro del país.

La comunicación científica, además de efectuarse a través de medios impresos y digitales, también se lleva a cabo de manera interpersonal; es por ello que la Biblioteca del IPICyT busca ser un espacio, donde los miembros de su comunidad puedan concurrir e intercambiar conocimientos y experiencias que coadyuven no solo en su quehacer académico, sino en una formación integral

Se han desarrollado actividades que permitan dicha interacción; un ejemplo es el ciclo de charlas llamado “Mi experiencia en…”, foro organizado por la Biblioteca, como un espacio donde miembros del Posgrado del IPICyT que han realizado estancias académicas en otras instituciones, a nivel nacional o en el extranjero, tienen la oportunidad de compartir sus vivencias con la comunidad estudiantil.

Los asistentes a estas charlas informales pueden escuchar tips de viaje, sugerencias para conocer lugares icónicos de las ciudades visitadas, recomendaciones gastronómicas, así como consejos de supervivencia y diversas anécdotas.

Es parte de un Centro Público de Investigación, lo que la convierte en una entidad pública. Esto significa que cualquier persona interesada en consultar información sobre los temas que cubre puede acceder a sus instalaciones, previa cita según los protocolos sanitarios establecidos por la contingencia sanitaria del SARS-COV 2, llamando al teléfono 44 48 34 20 00 ext. 2015. Las colecciones con las que cuenta la biblioteca están enfocadas en las siguientes áreas del conocimiento: Biología Molecular, Ciencias Ambientales, Geociencias, Control y Sistemas Dinámicos, y Nanociencias. Cabe señalar que aproximadamente el 98 ´por ciento de estas colecciones se encuentran en idioma inglés.

A la par de la información que se adquiere de las editoriales internacionales, la Biblioteca del IPICyT también cuenta con las publicaciones que son generadas por los investigadores y estudiantes del Instituto; entre estas se encuentran las tesis de los alumnos de posgrado, artículos de divulgación, artículos en revistas científicas de carácter internacional, capítulos de libros.