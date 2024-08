Retrasan juicio al ex titular de Salud Miguel Ángel “N”; lleva 2 años en La Pila

A pesar de que este lunes 5 de agosto se tendría que haber iniciado el juicio oral contra el ex secretario de Salud en el Estado, Miguel Ángel “N”, la Fiscalía General del Estado (FGE) pidió postergar la audiencia para septiembre próximo tras señalar que los testigos que formarían parte de esta audiencia no se habían presentado.

¿Por qué fue detenido?

De esta manera, el exfuncionario de Salud cumple más de dos años preso en el Centro de Reinserción Social de La Pila, luego de que el pasado 3 de mayo de 2022 fuera detenido y, posteriormente, el día 9 de mayo, la FGE anunciara su vinculación a proceso, acusado de los delitos de ejercicio abusivo de la función pública y asociación delictuosa.

De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por la institución, Miguel Ángel “N” estaría relacionado con la adquisición irregular de un precursor para combatir el dengue, cuyo daño al presupuesto público sería de más de 31 millones de pesos; además, trascendió que dichos recursos serían utilizados para la campaña de Mónica Liliana Rangel Martínez, extitular de la secretaría de Salud que contendió en las elecciones de 2021 para la gubernatura.

Cabe mencionar también que, un mes antes de la captura de Miguel Ángel “N”, Rangel Martínez fue detenida en abril de 2022 y fue liberada en mayo, tras aceptar su responsabilidad en los delitos de los que se le acusaba y reintegrar 22 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas.

¿Qué dice su equipo legal?

En una entrevista realizada a sus abogados defensores en marzo de 2023, al ex funcionario se le acusa de ser coautor en el delito del que se le acusa; sin embargo, señalaron que el detenido no estuvo presente en la reunión donde se pactó la compra de plaguicidas; además, señalaron que el defendido no firmó ningún contrato ni hizo alguna transferencia monetaria que lo implique en dicho acto.

¿Quién es Miguel Ángel “N”?

El detenido asumió la titularidad de la Secretaría de Salud en febrero de 2021, luego de que la ex titular de esta dependencia, Mónica Liliana Rangel Martínez, dejara el cargo para contender en las elecciones de aquel año para la gubernatura, abanderada por el partido Morena.