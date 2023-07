Retirarán permisos a tianguistas incumplidos en Soledad

Con la finalidad de vigilar que los comerciantes de los 92 tianguis que se instalan en distintas zonas de Soledad de Graciano Sánchez cumplan en temas como horarios y la limpieza de la zona donde se instalan, la Dirección de Comercio realiza diariamente recorridos de supervisión, en los cuales si se detecta que no cumplen se aplican sanciones que pueden llegar hasta al retiro de los permisos.

Así lo informó Javier Rodríguez Contreras, quien indicó que el horario permitido para la instalación de tianguis es a partir de las 6 de la mañana y a las 3 de la tarde deben de empezar a retirarse, con la finalidad de que a las 5 de la tarde la zona donde se instalan quede totalmente limpia.

Indicando que en caso de la limpieza es responsabilidad de los mismos comerciantes no dejar basura la zona en la que se instalan, para lo cual regularmente contratan a otras personas para que a la hora pactada, no haya desechos.

“Diariamente nuestro personal vigila que cumplan con horarios establecidos, que no dejen basura, que no les conviene, porque luego los vecinos no quieren que se queden en el lugar, entonces dejan limpio, si se detecta que no cumplen, entonces si aplicamos sanciones” declaró.

En lo que se refiere al procedimiento de sanción, el funcionario indicó que la primera etapa es un apercibimiento, es decir una llamada de atención, para que el comerciante cumpla con la limpieza, dándose dos oportunidades, en caso de atender el llamado, se hace una suspensión temporal del permiso para vender y si reincide, entonces se retira de manera definitiva el permiso, aunque aseguró los comerciantes entienden al primer llamado.

Lo que lamentó es que en parte de estos recorridos se ha detectado a particulares que aprovecha que se realizan los tianguis, para ir y dejar su basura en estos espacios, afectando a los comerciantes, por lo que ya se busca como sancionar esta situación.