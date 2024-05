Retiran hasta 20 kg diarios de publicidad no autorizada en el Centro de SLP

Hasta 20 kilogramos de papel proveniente de publicidad no autorizada es retirada diariamente por inspectores municipales solamente en el Centro Histórico de la capital potosina; hasta el momento, candidatos a puestos de elección popular han respetado y no han fijado propaganda en la zona.

El personal de inspección de la Unidad de Gestión del Centro Histórico dio a conocer que esta semana inició el retiro de publicidad no autorizada detectada en los alrededores de la alameda “Juan Sarabia”, con el objetivo de preservar la integridad visual de ese espacio, pro sobre todo para hacer cumplir el reglamento vigente.

Anuncios de empleo, de ofertas, de espectáculos como lucha libre y otros, son retirados de postes, paredes e inclusive de ventanas y de aparadores de algunos negocios que, por desconocimiento de sus encargados, la han permitido.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Algunos carteles cuentan con autorización del Ayuntamiento capitalino, pero su instalación no está permitida en el Centro Histórico; se reportó que, hasta el momento, no se ha detectado que candidatos hayan fijado propaganda en la zona, lo que también no está permitido.

El operativo desplegado por el equipo de Inspección de la Unidad de Gestión se extendió a calles aledañas a la alameda, incluyendo la avenida 20 de Noviembre; se reportó que diariamente se retiran de 15 a 20 kilos de papel de ese tipo de publicidad.

La Unidad de Gestión del Centro Histórico destacó que el programa de ordenamiento de esta zona es integral, y participan diversas dependencias municipales, por lo que se hizo un llamado a respetar los reglamentos vigentes y evitar estas acciones que además de estar fuera de la norma, afectan a la ciudadanía en general y generan contaminación visual.

Con relación a posibles sanciones, se dio a conocer que se ha contactado a diversos anunciantes, pero en la mayoría de las veces responsabilizan a las personas que contratan para el reparto de la publicidad; no obstante, se contemplan sanciones en caso de reincidencia.

Se explicó que la Ley de Ingresos y el Reglamento de Comercio contemplan una sanción para aquellos que hagan caso omiso a la recomendación, por lo que se procederá a la multa alcanzada si no se cumplen los requerimientos.