Retiran estructuras de ambulantes del Centro Histórico

La Dirección de Comercio del Ayuntamiento capitalino cumplió sus advertencias de retirar estructuras del comercio callejero, algunas de las cuales ya estaban fijas al piso, de manera permanente.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Se retiraron hasta 250 estructuras de espacios como el Eje Vial, la explanada los Huaracheros y los alrededores de los mercados Miguel Hidalgo y República.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Previamente, se dialogó con los vendedores no establecidos para dejar muy claro que el propósito es que prevalezca el orden y no afectar la movilidad ni la imagen del Centro Histórico, afirmó el jefe del Gobierno de la ciudad.

En estas revisiones, se identificó el problema de recolección de basura en el primer cuadro de la ciudad, pues los negocios suelen retirar sus residuos a la hora de cierre, lo que provoca que por un tiempo se mantengan en las calles. Situación que se solucionará con el programa 'Mi Centro Histórico SÍempre Límpio', en el que se utilizarán más vehículos para recoger residuos, además de que se ampliarán los horarios de recolección (en mañana, tarde y noche), así como las brigadas de barrido manual.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

El presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos dio a conocer que los operativos de ordenamiento del comercio no establecido, iniciados el viernes por la noche, fueron exitosos, ya que no se presentó ningún incidente, pues no fueron intervenciones autoritarias, sino apegadas a la legalidad y previo diálogo con los vendedores informales.