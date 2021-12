Resultados no nos favorecieron: Rico Ávalos

Francisco Javier Rico Ávalos, ex aspirante a la secretaría general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, reconoció que los resultados de la contienda interna no le favorecieron y se quedó con el segundo lugar de las preferencias.

A partir de ahora no hará pronunciamientos en contra del ganador de esta contienda Juan Carlos Bárcenas Ramírez, ya que dijo solo lo mejor para el sindicato así que estar en busca de la unidad sindical.

"Yo me sentí muy contento, aunque no me hayan favorecido el número de votos, estoy contento de haber participado y contribuido con la democratización sindical, que al final de cuentas, los diferentes liderazgos pudieron apostar por 7 planillas, pero lo que me queda claro es que sumando los votos de todas las planillas diferentes a los de la planilla ganadora, hubo más de 18 mil trabajadores de la educación que queremos una renovación, un cambio, ni aunque haya favorecido a la planilla naranja el número de votos, somos más los que queremos que ya se renueve la sección 26, lo que nos queda es unirnos al nuevo secretario general porque al final de cuentas, al fortalecer al secretario, fortalecemos al sindicato y hay que trabajar para fortalecer a las bases".

Aunque reconoce que no ganó este proceso, también apunta que habrá de someter al pleno del Comité Ejecutivo Nacional algunas inconformidades que resultaron de la pasada jornada electoral.

"Voy a meter una inconformidad porque esta es una elección interna de un sindicato y lo que nos queda es sumarnos al trabajo, hubo diferentes anomalías como el rasurado de padrones electorales el impedir que gente de la base con credencial del SNTE no habían podido votar entre otras. Tenemos alrededor de 15 o 20 observaciones".

