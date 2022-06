Restricciones sanitarias generan incertidumbre en el sector restaurantero

A casi seis meses que van del 2022, el sector restaurantero sigue careciendo de certidumbre, porque los cambios constantes en las restricciones sanitarias les han impedido operar con normalidad y poder contratar suficiente personal para sus establecimientos.

Lamentó lo anterior el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Eduardo Kasis Chevaile, quien criticó que, hoy es prácticamente inviable para los empresarios restauranteros invertir en San Luis Potosí, porque las restricciones sanitarias son muy estrictas para ellos y les generan muchas sanciones.

Comentó que, por ejemplo, la restricción de 4, 6 u 8 personas por mesa sólo se aplica en San Luis Potosí, ningún otro estado del país ha tomado esa medida, la cual ha tenido un fuerte impacto en las ventas de los restaurantes.

“No se puede castigar así a una economía, tan sólo vayan a Querétaro o Guadalajara donde los restaurantes viven en otro mundo, entonces, aquí la pregunta es, si yo quiero abrir un restaurante nuevo ¿me voy a Guadalajara o Querétaro porque aquí la autoridad no me lo permite?, ¿SLP ya no es un lugar para invertir?, ¿qué hacemos para que esto funcione?”, expresó.

Por otro lado, ahorita los restauranteros tienen gran incertidumbre porque la Dirección de Comercio Municipal informó que los restaurantes, bares y centros nocturnos deberán reducir su aforo al 60 por ciento, ante el incremento de contagios, lo cual, apuntó, será otro golpe duro para la economía de este sector.

“Estar en verde nos permite recuperarnos, yo pedía incluso que la restricción que manteníamos de mesas a 2 metros de distancia, la redujéramos a 1.5 metros, que empezamos a reducir las medidas paulatinamente, no liberar todo, sino que poco a poco regresemos a la normalidad, y, en el momento en que se empiecen a detonar los contagios pues inmediatamente nos detenemos y volvemos con las medidas”, agregó.