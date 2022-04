Restos encontrados en Villa de Pozos "si son los de Nayeli", dice vocero de Seguridad

Los restos encontrados en un predio de la delegación de Villa de Pozos corresponden a los de la joven Nayeli Alfaro Silva, desaparecida a finales del mes de marzo.

Así lo afirmó el titular de la Vocería Estatal de Seguridad, Miguel Gallegos Cepeda, quien refirió que los indicios y el trabajo pericial realizados de forma preliminar por personal de la Fiscalía General del Estado, confirman la lamentable noticia.

Luego de la controversia generada por los padres de la víctima -Jesús Alfaro y Lorena Silva-, quienes durante el fin de semana pudieron finalmente ingresar a la Dirección de Servicios Periciales para reconocer el cuerpo que fue encontrado el viernes pasado, y manifestar que lo que acababan de ver “no correspondía a la información que les habían dado tras haber localizado el cuerpo”, Gallegos Cepeda expresó que “la administración gubernamental entiende el dolor y sufrimiento que padecen los familiares y amigos de la joven, sin embargo, los indicios localizados, como algunas prendas de ropa, sustentan que los restos encontrados corresponden a la joven”.

En un inicio los padres reclamaban que no se les permitía el ingreso al Servicio Médico Legista para identificar los restos hallados, más tarde afirmaron que lo que les acababan de mostrar no correspondía a los primeros informes que dio la Fiscalía, ya que en una llamada les dijeron que reconocerían a su hija por el cabello, cuando lo que les mostraron fue un cráneo y huesos, no había cuerpo, ni tejidos y sangre, sólo unas prendas que presuntamente eran de Nayeli.

Todos los comentarios, como el de que “se había encontrado un cuerpo en descomposición y en estado de putrefacción, hinchado y con las partes inferiores estaban carcomidas, que podría pertenecer a su hija” así como el de que “la joven fue golpeada y que el presunto responsable era su pareja Uriel N”, han revictimizado a sus familiares.

