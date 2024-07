Restauranteros potosinos reportan alza hasta del 20% en insumos

Tanto la inflación como el alza en el dólar, han afectado al sector restaurantero por el incremento de costo en sus insumos, señaló Alejandro Espinosa Abaroa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

En Exclusiva para El Sol de San Luis, Espinosa Abaroa indicó que tanto la inflación que se ha mantenido a la alza en los últimos meses, como la recuperación del dólar frente al peso, han impactado de manera negativa en el sector restaurantero.

Lo anterior debido a que ha incrementado el costo de diferentes insumos, tanto nacionales como importados, “desde la canasta básica, cárnicos como el cerdo, el pollo, el aguacate e inclusive el cilantro han tenido aumentos que van desde el 5 hasta el 20% en algunos casos".

Pero no sólo productos nacionales han subido de precio, sino que también se ha tenido un impacto con el alza en el dólar, pues hay establecimientos que trabajan con productos importados, por ejemplo algunos cortes, insumos para restaurantes de comida china o japonesa, “en las franquicias mucha de su materia prima es importada”.

Mencionó que con la llegada de las lluvias se espera que disminuyan los precios de algunos del campo, puesto que en este caso el aumento fue debido a la prolongada sequía.

Agregó que a pesar de los aumentos de precio en los insumos, los restaurantes no lo han trasladado al costo de sus platillos, “porque de por sí no hay comensales, aumentándoles (los precios) menos, lo que ha pasado es que han disminuido los márgenes de ganancia para que el consumidor no perciba el aumento, pero llegará el momento que si sigue aumentando nos vamos a ver en la necesidad de aumentar también”.

Y es que destacó que esta temporada vacacional no es buena para el sector restaurantero, ya que muchos de sus comensales más asiduos, salen de la ciudad, por lo que solamente se ven beneficiados aquellos agremiados que se encuentran en sitios turísticos como la Huasteca o Real de Catorce, así como los que se instalan en la Feria Nacional Potosina.