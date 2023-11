Responde Badillo a universitarios inconformes: “no sean botín político ni carne de cañón”

Tras las acusaciones en su contra por alumnos de la UASLP de que hace política partidista en las instalaciones universitarias a través de su grupo político y con una ponencia en la Facultad de Derecho, el diputado de MORENA Cuauhtli Fernando Badillo Moreno rechazó los señalamientos.

“Así no se hace la política, si tienen algo que vengan y nos lo platiquen, que me lo digan a mí de frente y no utilicen a los jóvenes de esta manera, porque nosotros hemos luchado desde que estaba en la universidad para que los jóvenes no sean utilizados como como botines políticos ni carne de cañón”, dijo.

Señaló que “no soy el único servidor público que iba a estar en esta semana de derecho, tenemos un trabajo muy cercano con todos los sectores de la población en San Luis Potosí, tenemos una plática de cuáles son los retos de los jóvenes en los temas o en el ámbito político, pero los tintes políticos se han dado a conocer, están mencionando temas que son totalmente falsos”.

El legislador morenista añadió que “como servidores públicos tenemos la obligación de poder llegar a los sectores, vamos a seguir trabajando, impulsando a que los jóvenes tengan participación, incidencia en los temas de la administración pública, y exijo a los jóvenes o a los entes que pueden estar detrás de estos jóvenes, a que no se dejen llevar”.

“Creamos el primer reglamento de la Universidad, y estamos trabajando siempre con miras a que tengan mejores y mayores presupuestos, hago un llamado a los entes, al director, a los directores de las de las facultades, a que no se dejen amedrentar y no se dejen llevar por temas políticos”, puntualizó.

Manifestó el legislador Badillo Moreno añadió que “vamos a seguir trabajando para que los jóvenes tengan información, sepan que se hace en esta soberanía, en este Congreso del Estado, y en los temas de los partidos políticos nunca los hemos metido, nunca los he llevado al interior de la Universidad”.

“Estamos en política, tenemos aspiraciones naturales, es un derecho humano, es evidente que hay gente detrás de esos alumnos”, señaló.