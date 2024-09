Respalda Arzobispo reducción de uso de pirotecnia en festejos del barrio de Tequis

"Si hay muchos, o más cohetes, no es lo que hace más buena o más feliz una fiesta", destacó el arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, quien respaldó la petición de vecinos de Tequis para disminuir el uso de pirotecnia en las fiestas patronales.

Este viernes residentes del barrio de Tequis solicitaron al Ayuntamiento que prohíba a la Iglesia y feligreses utilizar pirotecnia en las fiestas patronales que comenzaron este 31 de agosto y concluyen el próximo 14 de septiembre, con la justificación de que se genera contaminación atmosférica y auditiva.

Al respecto, el Arzobispo de San Luis Potosí aclaró de entrada, que hay parroquias en las que no es el sacerdote quien organiza los festejos patronales, además de que no sólo se detona pirotecnia en las festividades religiosas, "lo hemos visto en la feria, también hay quienes se casan y ponen pirotecnia, en otras actividades ponen pirotecnia, ahora viene el 15 de septiembre y no sé si se va a usar pirotecnia".

Sin embargo, también coincidió con la postura de los vecinos, "yo considero un uso moderado de eso; yo he dicho en Navidad y en año nuevo el tema del respeto a las personas, a las personas enfermas, las personas ancianas, a los niños, a mí me ha tocado incluso decirle a las personas que paren la pirotecnia porque veo a niños llorando, me ha tocado eso en las parroquias".

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Mencionó que además del respeto hacia otras personas, se debe considerar el cuidado del medio ambiente, "es un punto sumamente importante. Y la fiesta se vive desde el corazón y en una sana convivencia, si hay muchos, o más cohetes, no es lo que hace más buena o más feliz una fiesta, es la alegría de compartir, de un ser social, compartir una fraternidad, una experiencia de fe".

Por otro lado, Cavazos Arizpe comentó que esta semana que termina acudió a visitar a los bomberos y la curia diocesana les entregó despensas después de conocer la situación por la que atraviesan, "hay un Día del Bombero que no han podido celebrar, quedamos de celebrarlo ya que ellos me den una fecha más adelante".

Explicó que cada mes, la curia diocesana conformada por los diferentes departamentos de la diócesis, eligen una institución o una causa para llevarle ayuda, por ejemplo el mes pasado llevaron tapitas de plástico y otros donativos a los niños con cáncer, y en agosto eligieron a los bomberos, "entre todos vamos juntando algo y se elige alguna institución para apoyar, como una muestra de caridad y de servicio".