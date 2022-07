Reposición de tapas de alacantarilla, cuento de nunca acabar

El organismo operador de agua, Interapas, ha reparado en lo que va del año más de 80 alcantarillas en la zona metropolitana, algunas dañadas por el paso vehicular, otras al ser removidas deliberadamente o por el robo del material con que están hechas.

En ocasiones, los brocales simplemente son retirados para extraerles el material de su soporte y, evidentemente, no los colocan nuevamente; también se ha detectado que vecinos de algunas colonias retiran las tapas en tiempo de lluvias cuando el agua sube con la falsa creencia que se irá más rápido, y abandonan la estructura, es decir, no la vuelven a colocar.

INTERAPAS ATIENDE REPORTES

Otras, cuando la tapa es removida y por la falta de herramienta adecuada no es colocada correctamente, el paso de vehículos -en especial de carga pesada- suele romperlas.

Cabe citar que en lo que ha transcurrido del año, Interapas ha atendido 41 reportes de ausencia de tapas de alcantarilla faltantes en los tres municipios donde brinda servicio –la capital, Soledad y Cerro de San Pedro-, aunque en recorridos de supervisión se detectan alcantarillas destapadas; a la fecha, se han reparado 85.

TAPAS DE CFE Y TELMEX

Ello, sin contar los arreglos que realiza directamente el Ayuntamiento capitalino, a través de su dirección de Servicios Municipales, incluyendo de rejillas que es la infraestructura más afectada por robo de material.

En lo que va del año, poco más de una docena de alcantarillas han sido despojadas de sus rejillas, mismas que han sido reparadas; cabe citar que hay infraestructura que corresponde a alguna compañía telefónica, como Telmex, o a la Comisión Federal de Electricidad; en esos casos, se les hace el reporte para que su personal acuda a reparar el desperfecto.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

LAS CUBREN, POR MALOS OLORES

El interapas insiste en exhortar a la población no remover los brocales del drenaje; en este sentido, se mencionó que inclusive hay vecinos -muchas veces comerciantes de vía pública- que cubren las alcantarillas con plásticos, papel e incluso con cemento “para que no se salgan los olores”; sin embargo, ignoran que ello provoca que gases se acumulen. Hay casos en los que el personal ya no ha podido remover esas tapas y deben romperlas y reponerlas totalmente.

Estadísticas del mismo organismo, menciona que la remoción de tapas es una problemática que se presenta de manera frecuente en la zona norte de la capital, mientras que el robo de rejillas se da en casi toda la ciudad, pero reiteradamente en el Centro Histórico y arterias como la avenida Salvador Nava Martínez.

En este sentido, Servicios Municipales destacó que otras áreas afectadas son la zona de abastos y el bulevar del río Santiago.

Ante ello, se ha procedido a tomar medidas para disminuir el robo de tales materiales; ahora las rejillas no son atornilladas sino soldadas, lo que ha dificultado su hurto. También ha contribuido la mayor vigilancia policiaca.

Tanto Interapas como Servicios Municipales exhortaron a la población a no remover los brocales de las alcantarillas, pero también a reportar la falta de ellos, para su reposición.