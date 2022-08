Reporteros de SLP se manifiestan en Congreso; piden alto a los asesinatos de periodistas

Reporteros de San Luis Potosí se manifiestan a las afueras del Congreso del Estado para pedir cese a los asesinatos de periodistas que ejerce la libertad de expresión en el país. Alertaron que reporteros de la zona media de esta entidad, viven momentos críticos.

En lo que va del año se han registrado 15 asesinatos de periodistas en México, es por eso que se manifestaron en solidaridad, tras el más reciente fallecimiento de un periodista del Estado de Guerrero.

Ataviados de color negro y cargando pancartas donde se lee la leyenda "Ya somos 15", "Ya no somos más", protestaron a las afueras del recinto legislativo de Hidalgo, exigiendo que las autoridades hagan su trabajo y busquen justicia para las familias de los asesinados.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Antonio de la Cruz, Yesenia Mollinedo, Sheila García, Armando Linares, Luis Enrique Ramos, Juan Carlos Muñiz, Jorge Camero, Heber López, Roberto Toledo, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Juan Arjon López, Ernesto Méndez, Fredid Román, han sido víctimas de la delincuencia por ejercer su labor.

A lo largo de la semana decenas de periodistas en el país han protestado en rechazo del asesinato de un periodista que fue baleado al sur del país, es así que los periodistas potosinos demandaron una investigación profesional para todos y cada uno de los casos ocurridos durante este 2022.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Lucía López reportera local refirió que hay que terminar con estos casos y criticó la labor del gobierno de la República Mexicana, que se ha mantenido indolente hacia lo que le sucede a los que ejercen la pluma.

"Cemos un presidente con muchas palabras pero con nada de justicia y esto no puede continuar pedimos que todas las autoridades se pongan a trabajar en las garantías individuales para ejercer el periodismo en la República Mexicana. Ya no más, Ya somos 15 2022, además hay muchas carpetas de investigación de reporteros que han sido agredidos y no han sido resueltas".

Pidieron que esto no sé normalice y levantar la voz, reconocer la importancia que tiene el periodista para la democracia y la sociedad mexicana "si siguen pasando este tipo de cuestiones es porque hay impunidad y no se castiga a los culpables, siguen pendientes de investigación casos como el de Edgar Daniel, no hay de otra más que exigir y no quitar el dedo del renglón".

En San Luis Potosí, 50 comunicadores han solicitado mecanismos de protección al gobierno del Estado pero no se les han entregado. Los potosinos refieren amenazas, hostigamiento telefónico, censura de los propios medios de comunicación y cuestiones más complejas que tienen que ver con el crimen organizado.

Destacaron que en el territorio potosino, los reporteros de la zona media enfrentan una crisis muy grave a consecuencia de la incursión de la criminalidad "volvemos a insistir, no hemos tenido ninguna petición resuelta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, esperemos que no más compañeros mueran a consecuencia de la indolencia de las autoridades, pedimos solución a las demandas pendientes y que estos casos no solo se queden en demandas. En la zona media hay por lo menos 10 periodistas en riesgo".

