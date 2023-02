Reportan 82 nuevos contagios de Covid-19 en la capital potosina

Al día de hoy el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud reportaron 82 nuevos contagios de Covid-19 en el Estado, confirmando un total de 244 mil 155 casos totales de este padecimiento en la entidad potosina.

La Jurisdicción Sanitaria I registra 67 casos nuevos, 58 de ellos en la capital potosina y 9 en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez; uno Matehuala; tres en Villa de Pozos; dos en Rioverde; seis en Ciudad Valles; dos enTancanhuitz; uno en personas residentes de otra entidad; y enTamazunchale no se registraron nuevos contagios.

La cifra de defunciones en el Estado es de 6 mil 676 al no presentarse nuevos decesos, recordando que del martes 31 de enero al sábado 4 de febrero se presentó una muerte diaria. De los estudios realizados de nuevos casos, 47 son mujeres y 35 hombres en un rango de edad de 7 a 98 años de edad, 42 de estas personas no se han vacunado contra el Covid. Hay hospitalizadas 17 personas, de las que una requiere de respiración asistida. Por lo que se pide a toda la ciudadanía a seguir con las medidas sanitarias y no bajar la guardia.