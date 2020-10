Repercusiones económicas por Covid-19 pueden alargarse a 2021

La falta de apoyo por parte del gobierno federal mantiene latente la posibilidad de que el cierre de negocios se prolongue a 2021, sobre todo si hay una segunda ola de contagios, indicó Alberto Narváez Arochi, presidente de la asociación Nuestro Centro.

Luego de que la asociación de bancos emitió un pronóstico en el que advierte de un cierre de empresas y pérdida de empleos durante 2021, Narváez Arochi no descartó que así ocurra, tanto por la crisis sanitaria como por el nulo apoyo del gobierno federal.

Indicó que en materia de salud, el país no ha logrado salir de la primera ola de contagios y existe la posibilidad de que haya una segunda; mientras que en materia económica, México es "prácticamente el único país que no le metió dinero a su economía", esto en referencia a que no hubo incentivos por parte del gobierno federal.

Manifestó que el panorama para 2021 es "es, por decir lo menos, pesimista, porque no hay ese apoyo para la recuperación", pues reprochó que aún con las condiciones totalmente en contra, el gobierno federal se mantiene en la misma postura, "es un suicidio económico".

Narváez Arochi refirió que hay alrededor de 200 comercios del Centro Histórico que han bajado su cortina de manera definitiva, sin embargo destacó que en varios de ellos se han instalado otros negocios gracias al espíritu emprendedor de los potosinos.