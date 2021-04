Renuncia Senador Primo Dothe a MORENA y deja curul

El Senador de la Republica Primo Dothe Mata renunció a su militancia de MORENA y pidió licencia por tiempo indefinido “por no coincidir con las decisiones que se han tomado desde la dirigencia nacional en la designación de las candidaturas”

“Anuncio mi renuncia a la militancia en el partido MORENA, y, por ende, a las responsabilidades como Consejero Nacional y como Consejero Estatal, no voy a criticar, y mucho menos atacar al partido MORENA, porque tengo claro que hay un enorme sector de la población que sigue teniendo, ahí, muchas de sus esperanzas para un nuevo y distinto orden de vida”.

Dijo que “no, no voy a atacar a MORENA, pero si es obligatorio precisar que sus cúpulas nacionales han comenzado a pulverizar la solidez moral que durante la mayor parte del tiempo de su existencia como partido político, consiguió en los intereses legítimos de la militancia, y de la población, no podíamos sepultar a nuestra propia historia, no debíamos cerrar los ojos ante lo terriblemente obvio, no nos debería ser permitido simular, no identificamos y acuñamos el concepto de la mafia del poder e incluso precisamos con valor hasta el nivel personal, las traiciones al pueblo de México”.

“Provengo de, y represento a la entidad de San Luis Potosí, y a ello en lo particular me es obligado referirme, si la nomenclatura de MORENA se hubiese fijado el propósito de encontrar el esquema de mayor latrocinio en San Luis Potosí, para ungirlo con la candidatura al Gobierno Estatal, no hubiera tenido ninguna complicación, pues la corrupción a supurado por estos últimos 6 años desde el sistema estatal de salud potosino, sin necesidad de agazaparse en la oscuridad, a plena luz del día, y de ahí proviene la actual candidatura de MORENA”.

En San Luis Potosí, corroborado por todas las instancias de medición, el partido MORENA ostentaba la proyección de triunfo en 4 de los 7 distritos federales, pero la dirigencia nacional decidió otorgar precisamente estos 4 distritos a un sector de la mafia criminal cuyos expedientes están contenidos y congelados en la Fiscalía General de la Republica, y muy identificados por la Unidad de Inteligencia Financiera, esa decisión de entregar las candidaturas de los cuatro distritos federales, no fue una componenda política, sino, un verdadero pacto con la alta criminalidad”.

Primo Dothe dijo que “el actual presidente nacional de MORENA y su Secretaria validaron una convocatoria para insaculación en todos los Estados en donde se competirá por los Congresos Locales, en casi todos esos Estados, se llevaron a cabo insaculaciones publicas incluso transmitidas en tiempo real, a través de la internet, casi en todas, porque en San Luis Potosí, no se realizó tal insaculación, designando con actitud cínica y prepotente el listado correspondiente, los principios más presumidos por la Cuarta Transformación, se sintetizan en: no robar, no mentir, y no traicionar al pueblo, la cúpula de MORENA, hoy le roba al pueblo mexicano, la posibilidad de su propia representación, en los espacios de competencia, le miente asegurando que habría procesos de encuesta, los cuales definitivamente no existieron, y le traiciona porque precisamente en esos espacios, en muchos de ellos, coloco a quienes votaron a favor de la estructuración legal promovida por el Pacto por México y por quienes les apoyaron, en el colmo de una actitud incorrecta, llaman a votar, por estos perfiles incongruentes, ilegítimos, e impresentables, todavía aduciendo que hay que hacerlo hasta que la dignidad se haga costumbre”.

“Definitivamente, y, en conclusión, las cúpulas de MORENA comenzaron a desviarla del camino de la Cuarta Transformación, en muchos lugares del país, en muchas candidaturas, MORENA ya no representa a la Cuarta Transformación. Permanecer en este esquema entonces, intentando justificarme, no es posible, no es ético, y no es moralmente admisible, yo no voy a ser cómplice por consentimiento, pero tampoco por omisión, no creo que las actitudes de la nomenclatura cambien para bien después del proceso electoral, la lógica más simple, indica incluso que el más sucio pragmatismo, se va a intensificar, sobre todo, cuando se retire de la vida pública el Lic. Andrés Manuel López Obrador”.

“Podría yo únicamente renunciar a MORENA, como lo estoy haciendo, y permanecer en el Senado en el Grupo Parlamentario de MORENA, pero en mis circunstancias personales no sería correcto, podría adherirme a otro grupo parlamentario como ya generosamente se me ha planteado, o permanecer como Senador sin fracción parlamentaria, pero tampoco lo voy a hacer, particularmente he recibido del Coordinador y de integrantes de la Fracción respeto, confianza, enseñanzas, solidaridad y amistad, y nada de eso será traicionado con actitudes acomodaticias, por lo cual, a partir de hoy, me retiro también definitivamente de la responsabilidad en el Senado de la República”.

“Ha sido para mí, el más alto honor haber estado en esta parte de la historia en nuestra patria, no hubo una sola votación en la cual me hayan decidido en contra de lo planteado por el Grupo Parlamentario y menos en contra de las iniciativas del Presidente de la Republica, nunca por sumisión, sino porque absolutamente todo lo abordado, ha sido parte de una lucha en la cual he participado en los últimos 30 años de mi vida”.

“Me voy, pero no me retiro, regreso a mis orígenes, al activismo social territorial, a defender verdaderamente la Cuarta Transformación, llamemos al vino, vino y al pan, pan, pero no llamemos a la simulación Cuarta Transformación”, sostuvo.