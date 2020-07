Renuevan el programa "De Piso a Techo es tu Derecho"

Además de incluir más apoyos, se ampliará la cobertura a las zonas con mayores necesidades, en el renovado programa municipal “Piso a Techo es tu Derecho” que está próximo a reiniciarse.

El director de Desarrollo Social, Óscar Valle Portilla, al anunciar el reinicio de dicho programa, recordó en 2019 cerró con 300 acciones que beneficiaron directamente los hogares de las familias que más lo necesitan.

“De ahí que en breve, se iniciará con la dotación de estufas y refrigeradores, también para atender las peticiones de la misma población. Todo ello, bajo esquemas totalmente transparentes, con beneficiarios debidamente identificados y con el cuidado que implica la inversión del recurso público en programas sociales”.

Por otra parte, en cuanto a la estrategia integral de “En Son de Paz”, Valle Portilla, ratificó que los apoyos han cubierto las delegaciones y puso como ejemplo La Pila, donde más de mil personas reciben becas escolares, son parte de los apoyos para jefas y jefes de familia, así como personas de más de 60 años.

Para concluir, remarcó que “todos los programas sociales están bancarizados, lo que contribuye en la transparencia y se tiene la certeza de quienes son beneficiados puesto que no hay intermediarios, no hay listas, no hay fantasmas, no se hace negocio con ellos ni se lucra con la necesidad de las personas, como sí se dio en el pasado”.

EL DATO

