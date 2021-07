Renace promoverá amparos que se rehabiliten escuelas vandalizadas

"Estamos todos preocupados porque los niños y niñas regresen (a clases presenciales) pero a qué escuelas van a regresar, no hay pupitres, no hay baños, no hay infraestructura", indicó José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la Fundación Renace capítulo San Luis.

Ante la intención de que se retomen clases presenciales el próximo ciclo escolar, el abogado destacó que no han sido atendidos los planteles educativos que fueron vandalizados durante este año y medio en que se tuvieron a clases a distancia.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Señaló que "muchas escuelas están en pésimas condiciones", al grado de que algunas no tienen baños ni pupitres, por lo que hizo un llamado a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) para que realice un censo que permita conocer las condiciones en que se encuentran las escuelas. Cabe mencionar que la SEGE reporta solo 15 robos a escuelas en este periodo.

Manifestó que por su parte, Renace ha comenzado a promover amparos para forzar a la autoridad a que rehabilite algunas escuelas, sin embargo reconoció que han enfrentado algunas dificultades ya que los recursos legales se promueven a nombre de los estudiantes afectados, y "hay temor para hacer valer tus derechos, está muy adentrada la idea que si demando que se cumpla con mis derechos humanos el gobierno me va a castigar, les da miedo presentar las demandas".

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Por ahora, Renace ha promovido cinco amparos en escuelas de Xilitla y Ciudad Valles, mismos en los que se logró la suspensión por parte del juez y ha comenzado la rehabilitación; De la Garza Marroquín explicó que en estos casos, Renace acude a los planteles y documenta con video y fotografías los avances, y notifica al juez sobre lo que hacen las autoridades.

Finalmente, indicó que hay alrededor de otros cinco amparos en proyecto en escuelas de otros municipios del estado, como Matehuala, pues señaló que las malas condiciones en que se encuentran, constituyen una violación generalizada a los derechos de los niños y niñas.