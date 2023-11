Avanza relación México-EU pese al caos mundial: Roberta Jacobson en SLP

Roberta S. Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, consideró este martes aquí que la relación entre ambos países “no es lo bueno que todos dicen, pero tampoco es tan mal como dicen”; dijo que en esa relación se avanza, pero alertó que esa marcha puede deteriorarse durante el próximo año, en el que en ambos países habrá elecciones presidenciales.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

“El ruido de una campaña no siempre es negativo, pero es importante a veces ignorar ese ruido y concentrarnos en la relación para avanzar”, aconsejó.

Invitada para ofrecer la conferencia “El Futuro de las Relaciones México-EUA”, en el marco de la Feria de la Proveeduría que organiza en Ayuntamiento capitalino, en coordinación con Clúster Automotriz y la Alianza Empresarial, Jacobson indicó que

Consideró que el T-MEC es un tratado muy ambicioso, y recordó que en 2026 deberá tener una revisión entre los tres países involucrados. “Hay que movilizarnos ahora para que esa revisión sea positiva y continúe el tratado”, dijo.

“Hay una oportunidad que tiene la relación, es un momento único que toda América del Norte tiene la posibilidad de avanzar, quizá gracias al caos del mundo, pero también es una oportunidad para profundizar esa relación y aprovechar las oportunidades que existen”, agregó.

Indicó que entre Estados Unidos y México hay retos mayores, que antes no se tenían como la pandemia, el medio ambiente y hasta el crimen organizado “que no respetan fronteras”.

En este tema, pidió a ambos países trabajar y aterrizar las políticas en lo local. “Si no, no vamos a detener ese flagelo”, dijo teniendo como moderadora a la ex delegada de Relaciones Exteriores en San Luis Potosí, Fuensanta Medina Martínez,

“Tenemos que trabajar en crear empleos, asegurar que jóvenes tengan perspectiva positiva en lo futuro, pero sobre todo atacar el crimen en todos los niveles, no solo a los jefes, sino también su dinero; hay que aumentar esfuerzos en prevenir y controlar la demanda, y son los alcaldes los que entienden mejor como afecta a su ciudadanía y afecta el avanzar económicamente”, mencionó.