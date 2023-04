Regreso a clases, un vía crucis para madres de familias

Este próximo lunes regresarán a clases 561 mil alumnos de educación básica y media superior, y este fin de semana se vuelve todo un caos para padres de familia porque tienen que preparar todo lo relacionado con este inicio de actividades.

Elizabeth, madre de familia, dice que desde hace días ha estado organizándose para este retorno "es empezar la odisea con el horario para dormir y despertar del niño, porque los días de vacaciones se quedó despierto hasta tarde y se levantaba tarde, y ahora que regrese a clases, sobre todo los primeros días va a ser lidiar otra vez con que no se quiere levantar".

Justo este fin de semana, tiene que comprar una mochila nueva porque la suya se rompió días antes de salir de vacaciones, y también tendrá que renovar algunos útiles escolares que ya se terminaron, una libreta, lápices y colores.

Como madre de familia tiene que organizarse hasta con los alimentos de la semana "incluso es resurtir la despensa para tener todo lo que se necesita para los lonches de la semana".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

La señora Marcela, que tiene una hija en primaria también afirma que ya tiene todo preparado para el regreso de actividades "solo checo que la niña, haya hecho la tarea, pues el uniforme y útiles ya los tiene".

Asimismo, la señora Verónica también prepara a su hijo menor para evitar contratiempos este próximo lunes, previamente lo puso a estudiar y revisar que se haya hecho toda la tarea que le dejaron sus maestros.

"Llena las guías de estudio para los exámenes, busco y lavo los uniformes de la semana, el de gala y el deportivo. Mi hijo me ayuda a bolear los zapatos y limpiar los tenis".

Estos días son una larga jornada para la familia porque también tienen que ir al supermercado a comprar la comida de la semana y sobre todo para los refrigerios del recreo "desde el viernes debe empezar a dormirse temprano, como a las 10 de la noche, para que no batalle en levantarse. También hay que echar gasolina al carro para toda la semana y que no sea motivo de distracción, a mi hijo le pido que saque de la mochila lo que ya no le sirva -siempre guardan basura-".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Por su parte la señora Arcelia, con una niña en guardería, otra en primaria y otra más en preparatoria, también se vuelve toda una odisea poder administrar las actividades para la recuperación de clases.

"Lo primero que hago es tener los uniformes listos, las niñas están en la escolta y por eso tengo listos los uniformes desde hace 4 días, también hago la lista de los lonches porque a veces batalló muchísimo en estarle pensando qué alimentos les voy a poner, me preparo en que sean lo menos complicado posibles y lo más nutritivo que se puedan".

A su consideración, la preparación de padres de familia previo al regreso a clases es más fuerte en materia financiera porque tienen que adquirir uniformes y hasta útiles escolares "procuro tener Internet y en el caso de los artículos tengo que tener un ahorro, le reviso sus libretas y cuadernos para ver qué falta, hay ocasiones en que se gasta más en esta ocasión fue necesario comprarle el pants a una de ellas y surgen muchos gastos".

Al igual, alista a las niñas para que para vayan acostumbrándose al horario escolar, desde hace 4 días les puso el reloj para que se habituaran a sus actividades anteriores a las vacaciones de Semana Santa y Pascua.

También, como madre soltera, tiene que prepararse mental y emocionalmente, porque hay mucho estrés al tener que dividirse para llevar a sus hijas a tres distintas instituciones educativas "es muy complicado el orden y la organización, reviso también el tema de transporte porque en mi caso vivo en Valle de la Palma y aquí hay muchos retenes, entonces me tengo que ir con mucho tiempo de anticipación para que ellas lleguen a sus clases".