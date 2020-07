Regreso a clases presenciales, solo en semáforo verde: SEGE

El aumento de casos, la saturación de hospitales, defunciones, no hace que cese la pandemia por Covid-19, y desde la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, se afirma que no habrá un regreso a clases presenciales en tanto no recuperemos la salud de miles. Será hasta que nos encontremos en Semáforo Verde de Riesgos.

El titular de la dependencia en mención, Joel Ramírez Díaz, descartó que el inicio del próximo ciclo escolar 2020-2021 sea este próximo 10 de agosto, toda vez que a su consideración no existen las condiciones sanitarias para un regreso seguro a las aulas.

Lo más probable es que el inicio del próximo ciclo escolar se pueda dar nuevamente en línea, televisión, radio o a través de cuadernillos.

Reiteró que el regreso a clases presenciales será cuando el semáforo Covid-19 cambie a verde, el sin embargo San Luis Potosí se encuentra en rojo por los altos números de casos de Coronavirus que se siguen presentando en el Estado y la curva de contagios no disminuye.

Informó a la prensa que el lunes entrante, los secretarios de educación de todo el país se reunirán con el titular de la Secretaria de Educación Pública, SEP, Esteban Moctezuma Barragán, para establecer acuerdos para el regreso a clases, donde se buscara fortalecer las herramientas en línea y capacitar a los maestros.

Cabe recordar que fue a partir del pasado mes de marzo en que se implementaron acciones para que se aprendiera desde casa, y se logró que en el 85 por ciento de las escuelas primarias se implementara la educación a distancia, y en las escuelas indígenas en lugar de utilizar el internet fue la televisión abierta, radio o los cuadernillos.

