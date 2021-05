Regreso a clases presencial reactivaría economía: Nuestro Centro

La vacunación contra el Covid-19 en el sector educativo es muy favorable porque permitirá la reactivación de clases presenciales, que por ende ayudará a los negocios de artículos escolares, papelerías, librerías, zapaterías, uniformes, entre otros, a que puedan empezar a recuperar las ventas que perdieron durante todo un año de estar con clases a distancia.

Señaló lo anterior la presidenta de la Asociación Nuestro Centro, Amparo Rosillo Izquierdo, quien comentó que al menos en el sector librero las ventas bajaron hasta el 40 por ciento, y estiman que para las papelerías pudo haber sido similar la caída, pues con las clases en línea los estudiantes no requerían de tanto material físico.

Por ello, destacó que es una gran noticia que se haya empezado ya con la vacunación a los maestros de todos los niveles educativos, pues con ello finalmente se podrán empezar a retomar las clases presenciales de manera escalonada.

“Esperamos que se pueda reactivar el sector educativo para que nosotros también podamos recuperarnos, de perdido para seguir manteniendo nuestros negocios; probablemente en un inicio no tengamos muchas ganancias, pero que al menos se nos permita seguir trabajando, aunque el crecimiento se dé muy despacio”, expresó.

No obstante, apuntó, aunque ya esté iniciado el proceso de vacunación y que cada vez es más la población que está siendo inmunizada contra el Covid-19, es importante no bajar la guardia en cuanto a las medidas sanitarias, pues hasta que la mayoría no estemos vacunados no podremos estar seguros.

“Entre más rápida sea la vacunación más rápido vamos a caminar hacia la normalidad, y eso nos favorecerá a todos, pero hay que recordar que seguimos en medio de una contingencia sanitaria y que no debemos bajar la guardia, debemos seguirnos cuidando independientemente de si ya fuimos vacunados”, añadió.