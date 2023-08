Regreso a clases incrementa utilidades del comercio ambulante en un 65%

Burritos, papitas, chicles y frituras, son de parte del consumo que realiza el estudiantado de nivel básico en este inicio de ciclo escolar 2023-2024 , así lo informaron comerciantes ambulantes regularizados y quiénes detallaron que desde el primer día tuvieron un incremento en sus ingresos de hasta el 65 por ciento.

Además comentaron que como existen permisos de por medio expedidos por parte de la Dirección de Comercio Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, deben respetar las disposiciones, que implican el ubicarse en los metros cúbicos que les corresponden y en la zona donde están registrados, por lo que durante la temporada de vacaciones muchos se vieron en la necesidad de cerrar por la falta de clientela.

"Claro que se nota un aumento, nosotros vivimos de esto y cada inicio de clases es beneficioso para nosotros. Aquí queda la escuela Primaria General Genovevo Rivas Guillén, y la verdad es que vendemos muy bien, muchas madres de familia compran dulces, frituras , comida para sus niños. Al día podemos llegar atender hasta 200 clientes, en su mayoría padres de familia. Yo creo que ha aumentado un 65 por ciento el ingreso para nosotros, en vacaciones bajo hasta un 80, nos fue un poco mal ", señaló Aurora Quiroz, comerciante.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Por otro lado, Juan Martin Robles, señaló que en su puestos de papitas y dulces, se incrementó más del doble la venta de sus productos, en dónde la mayoría de su clientela son jóvenes adolescentes de escuela secundaria.

"Pues aquí afuera de la Escuela Álvaro Obregón, pues se vende bien, a mí no me fue tan mal, porque me encuentro ubicado a un costado de la escuela y dentro del Jardín Colón, pero si se nota que hay más ingresos ahora. Muchos niños guardan su cambio para comprarse una friturita o chuchería, la verdad es que nos va bien".

Aunado a esto, la señora Karla Medina, quien vende tacos de canasta de maíz y harina, remarcó que los estudiantes de nivel licenciatura, son los que más gastan en comida en este inicio de clases.

"Pues aquí quedan muchas escuelas de carreras técnicas y más profesionales, como el Instituto Hérmes, o hasta una de abogados, y son ellos los que siempre vienen, fácil cada estudiante gasta mínimo 50 pesos. Buscan lonches rápidos. Nuestros ingresos cada que empieza un ciclo escolar, se duplican, cuando no hay clases nos movemos y buscamos otros espacios para vender", dijo.