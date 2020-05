Regresaron los envenenamientos a Villa Magna; encuentran perrito sin vida

Regresaron los envenenamientos a Villa Magna, este jueves amaneció sin vida un callejerito que paseaba en el fraccionamiento, por lo que un grupo de habitantes se manifiesta sobre Salvador Nava para pedir el cese a estas agresiones a los animales.

Nuevamente se presentó un caso de envenenamiento en Villa Magna, esta vez fue un perro en situación de calle el que ingirió el veneno y perdió la vida, y esto fue suficiente para alertar a los vecinos, quienes se manifiestan para pedir a los autores de este acto, que dejen de hacerlo.

Al respecto, Gamaliz Acuña Grageda, habitante de Villa Magna, recordó que hace cinco años resultaron envenenados alrededor de 20 perros en el fraccionamiento, el año pasado fueron otros tres, y ahora calló el primero del año, sin embargo también encontraron pastillas dentro de unas zanahorias que estaban en el camellón, con lo que creen, pretendían envenenar ya sea a los callejeritos que pasean en las noches, o a los caballos y liebres que también recorren la zona.

Reconoció que son habitantes del fraccionamiento quienes colocan el veneno ya que les molesta la presencia de los animales, sin embargo destacó que esta no es la forma de atender el tema, pues no solamente dañan a animales sin hogar, sino también a otros que son de casa, como los tres del año pasado, a los que les arrojaron salchichas con veneno, y también es un riesgo para los niños, ya que pueden tocar el veneno e intoxicarse.

En ese sentido, indicó que el dueño de Pibe, Lobo y Califas, los perros envenenados el año pasado, sí presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, "pero es fecha que no dan una resolución, esa es otra de las molestias, la ley contra el maltrato animal no da resultados, parece que en la Fiscalía no están preparados para atender este tipo de denuncias, falta capacitación para que se haga justicia, por eso la gente hace lo que quiere, saben que no pasa nada".

La ciudadana manifestó que este tipo de situaciones pudieran combatirse con el Reglamento de Cuidado Animal que rechazó el Cabildo este jueves, por lo que también cuestionaron las razones por las que no fue aprobado.

La manifestación se realiza en vehículos, con no más de dos personas por auto para guardar las medidas de sana distancia, algunos van acompañados de sus mascotas.