Regresaron a labores 5 mil trabajadores de General Motors

Tras haber estado 15 días en paro técnico, cinco mil trabajadores de la planta de Ensamble de General Motors San Luis Potosí se reincorporaron a sus labores este lunes 31 de mayo. Hasta el momento se desconoce si puedan seguir ocurriendo más paros técnicos, pues no se ha estabilizado el abasto de semi conductores (chips) a nivel mundial

Informó lo anterior José Juárez, representante sindical de los trabajadores de esta automotriz, quien aseguró que ninguno los paros técnicos que la armadora ha realizado han afectado los derechos laborales de los trabajadores, ni su salario ni sus prestaciones se han visto perjudicadas por esta situación.

"No existe ninguna afectación, siguen sus trabajos y prestaciones, los contratos siguen igual, y no pasa de ahí. Con los paros técnicos hemos estado haciendo algunas capacitaciones, pero llega un momento en el que se agotan los temas y ya no podemos seguir con éstas, por lo que, se les da descanso a los trabajadores y ya cuando regresan a la planta vuelven a actualizarse en cuanto al manejo de las máquinas", expresó.

El líder sindical manifestó que se mantienen a la expectativa de que ya pueda normalizarse el abasto de chips, pues desconocen si pudieran seguir teniendo más paros técnicos en la planta, y aunque no ha habido inquietud o temor entre los trabajadores respecto a esta situación, lo único esperan es que puedan seguir trabajando como normalmente lo hacen, sin ninguna otra afectación.

”La falta de chips es algo a nivel mundial, los principales proveedores no tuvieron la suficiente capacidad para absorber la demanda, porque todos los chips se destinaron a los aparatos eléctricos y se dejó de fabricar para la industria automotriz; cuando para una planta para otra, y así sucesivamente”, añadió.