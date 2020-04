Reforzaremos llamados, sin fuerza pública: Leal Tovías

Queda descartado en San Luis Potosí tomar medidas estrictas, como la utilización de la fuerza pública o la aplicación de multas, para evitar que las personas salgan de sus casas.

“No hay pretexto para salir a las calles, eso ya no debe de suceder”.

Así lo afirmó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, quien reconoció que deben reforzarse los llamados y en general la comunicación hacia la población, para que atienda las recomendaciones.

El funcionario estatal reiteró que la entidad no seguirá, en lo inmediato, las medidas que se han aplicado en otros estados, al tiempo de lamentar que “mucha gente siga saliendo a las calles”.

Insistió también en que tendrán que reforzarse las medidas de convencimiento y exhorto a la ciudadanía para que permanezcan en sus hogares, ahora que estamos en plena Fase 3 de la emergencia sanitaria.

De igual forma admitió que San Luis Potosí no está exento de la dinámica del país “entramos ya a la fase donde hay contagio comunitario y se presentan casos en todas las regiones del estado”.

No obstante, destacó, hemos logrado que la transmisión sea más lenta que en otras partes, entramos a las semanas que serán más difíciles, por lo que tiene que mantenerse la disciplina y evitar que se disparen los casos.

El encargado de la política interna advirtió que ha iniciado una fase de afectación de la economía, “que podría generar incluso un retroceso, la recuperación será muy lenta y tendrá que trabajarse en ello”.

Finalmente, Leal Tovías recalcó que “debemos recordar, si no es para alguna actividad esencial, no hay pretexto para salir a las calles, eso ya no debe de suceder mientras estemos en la Fase 3 a nivel nacional”.