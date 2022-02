Reforman Ley para apoyar a mujeres emprendedoras en SLP

Para impulsar y apoyar a las mujeres emprendedoras de la entidad, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad.

Se fomentará el apoyo económico para el emprendimiento e impulso de negocios para las mujeres; en el Artículo 64 fracción XVIII, se establece que se impulsará las acciones necesarias para el desarrollo de Micros, pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) para mujeres, a través de programas productivos con perspectiva de género y las incubadoras de empresas y formación para las mujeres emprendedoras.

En la exposición de motivos se establece que las mujeres tienen un papel activo en la economía que no debe de ser vista únicamente para los cuidados del hogar, sino en todas y cada una de las actividades económicas, en ese sentido la perspectiva de género es fundamental para el desarrollo económico del estado. Lo anterior no puede ser posible, si no se le reconoce la autonomía económica de las mujeres en el marco de la recuperación con igualdad y perspectiva de género.

La crisis provocada por el Covid-19 ha acentuado los nudos de desigualdades de género y se ha generado un retroceso de más de una década en el avance y apoyo económico de las mujeres. Ya ni pensar en el emprendimiento de un negocio donde las mujeres tengan que salir por su cuenta, es prácticamente imposible porque no se tiene derecho en la ley a ser apoyadas de forma diferenciada, cosa que, si ocurre en los países de mayores ingresos, porque se caracteriza el desarrollo productivo por tener perspectiva de género.

En San Luis Potosí, necesitamos que se aceleren los procesos de apoyos productivos para mujeres en todos los niveles, de allí la importancia de la presente modificación legal dado que los ingresos deben de llevarse a cabo desde la igualdad sustantiva de mujeres y hombres y con ello, derribar las brechas de género en la economía.